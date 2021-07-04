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مشهدٌ مروّع.. سيارة تسقط "من السماء" أمام المارّة! (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2021 | 09:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط سيارة بطريقة مروّعة "من السماء" فوق المارة على إحدى الطرقات.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط سيارة صغيرة حمراء اللون فوق أحد الطرق، إلا أنه لا يظهر في المقطع من أين كانت السيارة قبل أن تسقط.
 
وتحطمت السيارة فور سقوطها مسببة حالة رعب بين المارة، كما تسببت بانتزاع إحدى اللوحات المرورية من مكانها حتى كادت أن تصيب فتاة كانت تمر في المكان.
 
المصدر: سبوتنيك
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