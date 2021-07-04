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ما فائدة المشي حافي القدمين؟

Lebanon 24
04-07-2021 | 08:00
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قال الطبيب فلاديمير خوروشيف، إنه توجد فائدة صحية كبيرة من سير الإنسان حافيا بدون أي حذاء، لأنه توجد على باطن القدمين كمية كبيرة من النقاط الفعالة بيولوجيا.

وأوضح الطبيب: "المشي حافيا يحفز وينشط جميع أعضاء وأنظمة الجسم عن طريق تدليك النقاط العصبية المرتبطة بها والموجودة على بطن القدم: الحديث هنا، عن الكبد والبنكرياس والدماغ".

وأشار إلى أنه، عندما يمشي الإنسان حافي القدمين، تتأثر وتنشط جميع أعضاء جسمه بالكامل، بفضل تدليك النقاط الفعالة حيويا. ومن المهم بشكل خاص اختيار مكان المشي المناسب. ووفقا له، أفضل خيار هو المشي على الحصى المستديرة، وكذلك العشب والرمل. وذكر أنه عند المشي على الحصى يتم تدليك بطن القدم وكذلك يتم تدريب المفاصل. ونصح الطبيب بعدم المشي حافي القدمين لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم، لأن معظم الناس لديهم أقدام مسطحة. وتابع أنه لا ينصح بالمشي بدون حذاء، على الأسطح الصلبة والمخدشة، لأنه لا يؤدي إلا إلى الأذى. وكذلك لا يجوز المشي حافي القدمين على الأسفلت أو الخرسانة.
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