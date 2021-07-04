الحملتبتسم لك الأقدارالثورتحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاءالجوزاءيجب أن تغيّر سلوكك اذا شعرت بالخطرالسرطانلا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط عليكالأسدحذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبيةالعذراءمتطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيدالميزانإذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضلالعقربضغوط روتينية في العملالقوستجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاءالجدييعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحةالدلوحاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاًالحوتكن أكثر تعقلاً مع الزملاء