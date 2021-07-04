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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
04-07-2021
|
22:54
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الحمل
تبتسم لك الأقدار
الثور
تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء
الجوزاء
يجب أن تغيّر سلوكك اذا شعرت بالخطر
السرطان
لا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط عليك
الأسد
حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية
العذراء
متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد
الميزان
إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل
العقرب
ضغوط روتينية في العمل
القوس
تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء
الجدي
يعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة
الدلو
حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً
الحوت
كن أكثر تعقلاً مع الزملاء
المصدر: السومرية
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