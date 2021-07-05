4 ابراج تقع في الحب بسرعة.. هل أنت من بينها؟

بعض الأشخاص لا يمكنهم مقاومة المشاعر التي يشعرون بها، فتجدهم وبلمح البصر يقعون في حب هذا الشخص أو ذاك رغم انهم بالكاد يعرفونه.

المشاعر التي يختبرونها تكون قوية وصادقة وهذا أمر لا يمكن التشكيك به، ولكنها سابقة لأوانها. يلتقون به، يختبرون مشاعر الإعجاب، وفجأة هذه المشاعر تتحول الى حب وبلمح البصر يبدأون برسم أحلام تتضمن الزواج والإنجاب والحياة السعيدة الى الابد.

إليكم الأبراج التي تقع في الحب بغمضة عين.



الحمل

البرج الذي يريد أن يكون الاول في كل شيء في حياته المهنية والاجتماعية والعائلية أيضاً في الوقوع في الحب. حين يعثر البرج هذا على شخص يثير إعجابه فهو يصمم على النجاح. الحمل لا يقوم بإخفاء مشاعر الحب السابقة لاوانها بل على العكس تماماً فهو يقارب الحب المحتمل بقوة.. وبما انه من الابراج عديمة الصبر فهو لن ينتظر حتى تنضج مشاعر الاخر بل سيحاول فرض العلاقة كما يراها. ولهذا السبب نادراً ما تتطور المشاعر عند الاخر لانه بالتأكيد سيهرب ..فكل شيء يحدث بسرعة.

السرطان

البرج الذي يحب الحب بالتأكيد يقع في الحب بلمح البصر. السرطان يتعلق وبسرعة قياسية بمن يعجبه وكل كلمة يقولها الاخر تصبح ذات أهمية كبرى.أحياناً يحاول أكثر مما يجب لترك إنطباعاً مؤثراً لدرجة انه قد يحرج نفسه.. ولكنه لا يكترث فكل ما يهمه سعادة من يحب.

وبما انه يعاني من الكثير من مشاعر إنعدام الآمان فان السرطان عادة يخفي مشاعره ويتصرف بخجل كبير حين يتواجد مع من يحب.

العقرب

عادة البرج هذا مشكك وغامض ويحرص على عدم كشف نفسه امام الاخرين. ولكن في سره وحين يلتقي بمن يحرك مشاعره فهو يقع في الحب بسرعة بالغة.

وبما انه يملك الشجاعة الكافية فهو لا يكتفي بان يشعر بها ويعاني بصمت بل يقارب الحبيب المحتمل. وخلافاً للحمل مقاربة العقرب لا تكون هجومية وعدائية بل حسية للغاية ومغرية وعليه فان الحبيب المحتمل قد يختبر الحب نفسه وبالسرعة نفسها.

الحوت

بطبيعة الحال الحوت سيكون ضمن اللائحة فهذا البرج ملك المغازلة وعاشق للحب وللقصص الرومانسية. البرج هذا يعشق فكرة الوقوع في الحب من النظرة الاولى وهو يعيشها وبشكل متكرر. أي شخص يقوم بأمر ما يثير اعجاب الحوت أو يضرب على الوتر الحساس فان البرج هذا يقع وبقوة في حبه .

الحوت في حالة دائمة من الحب، فهو حتى ولو لم تكن القصة رومانسية كما يخيل اليه فهو لا يكترث لانها في عقله كذلك.