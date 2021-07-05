عائلة رجل أصمّ تتهم مستشفى بسرقة "خصيتَيْه"!

اتهمت عائلة عراقية أحد مستشفيات العاصمة بغداد بسرقة "خصيتَيْ" أحد أبنائها، وهو رجل خمسيني أصم، خلال إجراء عملية جراحية لترقيع فتق في بطنه.



وقال عماد عبد الرازق، إن شقيقه غزوان (58 عاماً)، خضع قبل أكثر من شهر للجراحة في مستشفى الزهور، لكنهم اكتشفوا لاحقا أن خصيتيه قد اختفتا، متّهماً أطباء المستشفى بسرقتهما بغرض بيعهما، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن شبكة "رووداو" الإعلامية العراقية الكردية.

وأضاف أن شقيقه دخل غرفة العمليات في صباح يوم 20 أيار الماضي وتحديداً في التاسعة والنصف وخرج في الساعة الثانية بعد الظهيرة وغادر المستشفى في نفس اليوم.



وتابع أنه بعد مرور 10 أيام اكتشفوا اختفاء خصيتيه، واتصلوا بالمستشفى وسألوا ما إن كانت العملية أجريت لمعالجة الفتق أم لاستئصال الخصيتين.



ورد المستشفى الذي يقع في بغداد بأنه تم استئصال خصيتي غزوان بسبب "سوء وضعهما"، لكن شقيقه نفى ذلك جملة وتفصيلاً قائلاً: "أنا كنت أرعاه وأعلم أن هذا ليس صحيحاً".