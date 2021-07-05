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برجك اليوم

Lebanon 24
05-07-2021 | 22:54
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الحمل
تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي
الثور
 لا تستخف بقدرات الآخرين لأن بعضهم قد يفاجئك بطريقته في مواجهتك بحزم
الجوزاء
أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقك
السرطان
تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً
الأسد
نجاحات بالجملة والنتائج مفرحة جداً
العذراء
التعاطي مع الزملاء بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وثقة الجميع بلا استثناء
الميزان
 قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك إلى التريث وعدم التصرّف بعشوائية لأنك قد الثمن باهظاً إذا اتخذت قرارات غير مدروسة
العقرب
تعيش أجواء صاخبة أو صمتاً مطبقاً
القوس
تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة
الجدي
تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة
الدلو
تتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبراً جيداً
الحوت
 المطلوب منك هو اتخاذ القرار الصارم
 
المصدر: السومرية
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