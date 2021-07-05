الحملتتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك الماديالثورلا تستخف بقدرات الآخرين لأن بعضهم قد يفاجئك بطريقته في مواجهتك بحزمالجوزاءأجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقكالسرطانتقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداًالأسدنجاحات بالجملة والنتائج مفرحة جداًالعذراءالتعاطي مع الزملاء بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وثقة الجميع بلا استثناءالميزانقد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك إلى التريث وعدم التصرّف بعشوائية لأنك قد الثمن باهظاً إذا اتخذت قرارات غير مدروسةالعقربتعيش أجواء صاخبة أو صمتاً مطبقاًالقوستشعر بالراحة في علاقتك الجديدةالجديتبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبةالدلوتتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبراً جيداًالحوتالمطلوب منك هو اتخاذ القرار الصارم