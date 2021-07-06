بالتفاصيل.. إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تموز على الصعيد العاطفي

من هي الابراج التي ستكون الأكثر حظاً في شهر تموز 2021 ومن سيجد الحب ومن سيقترب من الارتباط ويتصالح مع نفسه ومع الآخرين، وما هي أهم اللحظات الرومانسية والعاطفية التي ستصادف الأبراج؟ إليكم التوقعات العاطفية والحظوظ التي سترافق الأبراج في شهر تموز وفقاً لتوقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

أنت المدلل في هذا الشهر عاطفياً وقلبك مليئ بالحب والآمال. لديك لقاء غرامي إذا كنت وحيدا، وتتقرب من شخص بطريقة سرية وتكون متحمساً جداً. أما الحظوظ فتكون أوفر في الأسابيع الثلاثة الأولى. تستعيد رونق الأيام الأولى من علاقتك العاطفية اذا كنت مرتبطاً وتُفاجىء بجديد من قبل الشريك. تكون العواطف حارة جداً وقد تذهب مع من تحب في نزهة لن تنساها أو في رحلة رومانسية، أو يطرأ حدث غير تقليدي يفاجئك جداً ويسعدك في الوقت نفسه. تتقرب من شخص كنت تحلم به وتشاء الظروف أن تجمعكما لكن الحب يبقى متكتماً في هذه الفترة، وخاصة في الأيام الـ 10 الأخيرة من الشهر.

برج الثور

إنه شهر جيد للمباشرة ببعض التصليحات في المنزل والتغييرات الضرورية وإعادة النظر ببعض القرارات المتعلقة بشأن عائلي وزوجي. قد تستعيد ذكريات ماضية أو يعود الأمس كي يتدخل بحياتك أو ربما يعيش في داخلك على أثر بعض التطورات أو الأخبار التي تتلقاها. تتأرجح بين الإيجابيات والسلبيات في فترات كثيرة، فكوكب مارکور يزور 3 أبراج ويغير المناخ ويدعم بعض الخطوات. يعاكسك كوكب فينوس ويولد بعض النزاعات في حياتك الشخصية ثم ينتقل إلى موقع مناسب هو العذراء بتاريخ 23 تموز ويحمل إليك إنفراجات ولقاءات جيدة ووعود بالحب ولو أنه يسلط الضوء أكثر على الطرف الآخر ويجعله شديد النفوذ. لا تبحث عن الرومانسية في هذا الشهر الذي يحمل تشنجات وإعتبارات مربكة لا تتركك مرتاح البال.

برج الجوزاء

تخوض تجربة عاطفية مهمة على الأرجح وتكون علاقتك بالشريك جيدة فتُعبر عن رغباتك بطريقة مميزة وتتواصل مع بعض الأشخاص بحيوية وقدرة خلاقة تجعل علاقتك أكثر شغفاً ورونقاً. قد يتمّ لقاء غیر منتظر في الأسابيع الثلاثة الأولى ويكون له مدى وأفق جيدة. كذلك قد تقلب بعض الفرص العاطفية حياة مواليد الجوزاء رأساً على عقب فتولد رومانسية إستثنائية عبر بعض الإتصالات وبعض المناسبات التي تشارك بها أو على أثر سفر مهم ومثمر. تعقد علاقة إستثنائية قد يكون لها التأثير الكبير على مستقبلك وتتبادل الأفكار مع بعض الجهات، ما يجعلك سعيدا. لكن أيضاً هناك بعض التعديلات التي تقدم عليها في حياتك المهنية والإجتماعية فقد تجفل من بعض الأشخاص وتبتعد عنهم، في حين تجد في بعض العلاقات الجديدة وعود كبيرة. تستعيد رونقك مع عودة جوبيتير في أواخر الشهر إلى برج الدلو أو تشعر ببعض التحسن والتطور، خاصةً إذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة.

برج السرطان

کوکب مارس في برج الأسد يجعلك متعنتاً ومتباهياً بنفسك محاولاً جذب الآخرين باستعراض مادي أو مالي ربما، بعد ذلك تصبح الأمور أكثر رقة ويحمل إليك الفلك فرصة ذهبية في الأيام العشرة الأخيرة، يجب أن تعتني بعلاقاتك وأن تُظهر إحتراماً لحرية الآخر وعدم التضييق علیه وذلك طوال الشهر. قد تعترف بما حافظت على سريته إبتداءً من تاريخ 23 تموز أو تبدو أكثر قدرة على التعبير بطريقة حنونة وعاطفية تجذب الآخر وتجعله يسامحك على أخطاء سابقة، إذا ارتكبتها.

برج الأسد

تشتد جاذبيتك في هذا الشهر الذي يوحي بنمط أسرع من الشهر الماضي ويزودك بطاقة كبيرة وقدرة على إجتياح كل الساحات بسحر إستثنائي وبراعة في التعبير عن الذات. تتزود بجاذبية ورقة كبيرتين، ما يولد ردات فعل إيجابية، سواء في حياتك المهنية أم الشخصية. يجعلك کوکب مارس الموجود في برجك حتى تاريخ 29 تموز، واثق من نفسك، جريء في الطرح والمبادرة ومنتصراً على ذاتك وعلى من يحاول عرقلتك. تُقدم على تحالف جدید وقد تذهب في مغامرات كثيرة لتحقق أمنياتك في ولادة إرتباط أو التوقيع على عقد، خاصةً إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى. ليس وحده مارس في برجك يحرك الأوضاع والمشاعر، بل هو فينوس أيضاً يستقر عندك حتى تاريخ 22. إن وجود هذين الكوكبين لديك يُولّد وضعاً إستثنائياً يطبع بصماته حتى نهاية السنة.

برج العذراء

تبدو شؤونك جيدة وقد تتوصل إلى بعض الإتفاقات التي كنت عاجزاً عنها حتى الآن. قد تفعل المستحيل لإرضاء من تحب وتعيش أجواء رومانسية، أو ربما يعرض عليك هو أو هي فكرة مميزة توحي لك بأجواء سعيدة. وإذا بدأ الشهر بشيء من التراجع المعنوي فإنَّ الأمور تتغير بسرعة وبطريقة مفاجئة لاحقا.

برج الميزان

تعرف فرصة مميّزة لولادة قصة جدية تنشأ الآن، إذا كان قلبك ما زال خالياً، كذلك قد تلوح فكرة مميّزة على هذا الصعيد خاصة في الأسابيع الثلاثة الأولى، إذ تمارس سحراً على المحيط وتلبي دعوات كثيرة تحمل إليك الأفراح. تتبادل العواطف مع شخص يجذبك جداً، ثم تهدأ الأجواء في الأسبوع الأخير فتقل الفرص أو تلتهي أنت عن شؤونك العاطفية بالإنهماكات العائلية أو المهنية. ينتقل کوکب فينوس إلى برج العذراء بتاريخ تموز23، ليلتحق به کوکب مارس بتاريخ 30 تموز فتتبدل الصورة وتصبح أنت أكثر ميلاً إلى التفاهم والتعاضد من أجل قضية مشتركة، أما جوبيتير الذي يعود بتاريخ 29، إلى برج الدلو فيعدك بفترة الفصل وبعودة الحظ إليك أو باسترجاع ما فقدت من حق ربما أو من وهج.

برج العقرب

يستقر کوکب الحب فينوس حتى 22 تموز، في برج الأسد، مما يعني أنَّ العلاقات الشخصية قد تكون مهمة جداً وتشير إلى جذبك إلى بعض النافذين أو إلى تمتين علاقتك بأحدهم، وقد تعيش مناخ رومانسي مع شخص يؤثر على مسيرتك المهنية أو يكون مشهور أو معروف أو مسؤول في مؤسسة تعمل لديها أو يعمل في الشأن العام وتكون لك معه علاقة تثير بعض الحساسيات في الجو؛ شكوك واتهامات وبروز عقدة الإخلاص وعدمه. حاذر من فضائح أو من کشف بعض الألغاز والتي تثير استياءك وغضبك. قد تعاني من هذا الأمر أيضاً في الميدان العائلي ويُسبب أحد المقربين الذي تكتشف فجأة أنه أخفى عنك حقيقة أو خدعك بمناوراته. ثم إبتداءً من 23، تتوضح الرؤية أكثر، إلا أنك تميل إلى الإنزواء والإنكماش أو الإبتعاد عن الضوء في كل الميادين خاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر. كثيرون من مواليد العقرب يمرون بتجربة عاطفية صاخبة، سواء كانت شرعية أو سرية، يسودها الشغف والعشق وحب التملك والغيرة والحرص على الآخر. قد يتم لقاء إستثنائي فيه سحر جديد لن تنساه.

برج القوس

يبتسم الحب لك حتى 22 تموز، ويعدك بأوقات سعيدة وحلوة، ويضفي عليك فينوس ومارس جاذبية تلتقط الأحباء كالمغناطيس. تتكيف مع الأجواء، تتناغم مع الظروف الآتية ويجذبك بعض النافذين فتتاح لك فرص مهنية وعاطفية على السواء في الأيام العشرة الأولى. قد تتغير نظرتك إلى العلاقات العاطفية وربما طريقة آدائك وتصرفاتك. يسعدك أن تجذب الرغبات وشهوة الجنس الآخر وذلك حثی تاریخ 22، حيث من الممكن أن تعيش قصة حب إستثنائية أو علاقة صاخبة وغير تقليدية وتفاهماً وانسجاماً مع من يهتف إليه قلبك. قد تلتقي الحب بعيداً عن محيطك الإعتيادي أو أثناء أدائك لمهمة خارج هذا المحيط أو حتى خارج وطنك. لا شك أنك تمر بظروف إستثنائية في هذا الشهر وبتغییرات تتجاوب معها بكل حماسة.

برج الجدي

تُقبل على الحب بشغف وربما بحماسة مطلقة لم تعهدها في السابق. قد يهتف قلبك لمن ترى فيه كل الميزات المطلوبة، لكنك تميل أكثر إلى من يوحي بالإطمئنان ومن يجعلك تشعر بالثقة العمياء والمطلقة. تحالفك الأقدار لكي تلتقي بمن يستحوذ على اهتمامك أو يوقظ مشاعرك، وربما تميل إلى الإرتباط السريع في النصف الثاني من الشهر. قد تتاح لك فرص متعددة وعليك بالخيار الصحيح. شيء ما يدفعك للحسم، ثم تخشی بعد ذلك من ارتكاب أخطاء في الحكم على بعض الناس. حاذر من مظاهر مخادعة ومن كلام منمق قد يخفي وراءه شخصية محتالة.

برج الدلو

تحتاج إلى شيء من الرومانسية ويوحي إليك مارکور حتى تاريخ 11 تموز، معادلات حلوة ورقيقة رغم المواجهات والإشكالات. إلا أنك بعد ذلك تدخل في جو أكثر رفاهية وحساسية، إذ تطرأ ربما مشكلة عائلية وتهب أنت للمواجهة . قد تعيش صراعاً جديد أو قديم لكنك لن تستطيع الحسم في هذا الشهر، لا بل يكون التأجيل إلى الشهر المقبل أفضل، حيث يعود جوبيتير إلى برجك ويرطب الأجواء.

برج الحوت

تستعيد الثقة بالنفس وقد تحصل تغييرات سريعة ترغب بها. إذا التبست عليك الأمور في الأيام الـعشرة الأولى ومرّرت بمشاكل شديدة فانك تطل على بعض الفرص الرومانسية بعد ذلك. بين 12 و 28 تموز تمرّ بتجارب كثيرة وربما ببعض المغامرات العابرة، أما العلاقات الجدية فقد تسود اعتباراً من تاریخ 23 حيث تتعرف إلى من تعقد معه علاقة ثابتة ربما، أو تجد نفسك ميالاً إلى الإستقرار بعيداً عن التنقل من علاقة إلى علاقة. قد تعثر على ضالتك في المجال المهني أو في محيطك الإعتيادي. تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في الأيام العشرة الأولى إذا عرفت لقاء حرَّك مشاعرك.