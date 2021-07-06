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منوعات
خرجت له أفعى من حيث لا يخطر على البال.. وعضته في هذا المكان من جسده!
Lebanon 24
06-07-2021
|
13:10
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دخل رجل نمساوي إلى الحمام ليقضي حاجته، فشعر بقرصة في عضوه التناسلي بعد فترة من جلوسه على المرحاض. وتبين أنه تعرض للعض من طرف ثعبان تسلل إلى الحمام. وعندما نظر الرجل في المرحاض دب الرعب في جسده: أفعى جالسة أسفله.
وقالت الشرطة إن الأفعى هربت من شقة أحد الجيران وتسللت عبر أنابيب الصرف الصحي إلى منزل الضحية.
وأضافت بأنه تم إعادة الأفعى إلى صاحبها.
وتبين فيما بعد أن الجار يملك 11 ثعبانا غير سام في شقته، كونه درج على تربية الحيوانات.
ويواجه الشاب البالغ من العمر تحقيقا نظرا لتسببه في أذى جسديا لشخص آخر، فيما ذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت، الاثنين في مقاطعة ستيريا.
المصدر: سكاي نيوز
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