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حادث مروع لاصطدام شاحنة بمركبات في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2021 | 20:02
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التقطت كاميرا مراقبة حادثًا مروعًا لاصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة بسيارات متوقفة في إشارة مرورية في السعودية.

وقالت صحف محلية إن قائد الشاحنة الضخمة التي كانت محملة بالبراميل فقد السيطرة عليها عند الإشارة الضوئية في حي الضرس بمحافظة محايل عسير بجنوب غرب المملكة، الاثنين.

وذكرت صحيفة عكاظ أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة.
 
 
وأظهر مقطع آخر مدى الضرر الذي أصاب السيارات بعد الحادث
 
المصدر: الحرة
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