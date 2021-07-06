حادث مروع لاصطدام شاحنة بمركبات في السعودية (فيديو)

استهتار سائق شاحنة في محايل عسير يؤدي إلى كارثة ويزهق حياة عدة أشخاص . pic.twitter.com/muICShd2da
— عارف جمعان (@uhvt1415) July 5, 2021
استهتار سائق شاحنة في محايل عسير يؤدي إلى كارثة ويزهق حياة عدة أشخاص . pic.twitter.com/muICShd2da
فيديو يوضح مدى تأثر المركبات بعد حادِث شاحنة سحقت عددا من المركبات المتوقفة عند إشارة مرورية بمحايل #عسير
-
-#محايل_عسير pic.twitter.com/MzI1rTrSKV
— تحديث (@Updateksa) July 5, 2021
فيديو يوضح مدى تأثر المركبات بعد حادِث شاحنة سحقت عددا من المركبات المتوقفة عند إشارة مرورية بمحايل #عسير
-
-#محايل_عسير pic.twitter.com/MzI1rTrSKV