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عشرات الفتيات في مصر يقفن في ممر شرفي لشاب وهذا هو السبب (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2021 | 20:30
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تصدر شاب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر له فيديو خلال قيام عدد كبير من الفتيات بتنظيم ممر شرفي له.
 
 
ونظم عدد كبير من الطلاب أغلبهم فتيات ممرًا شرفيًّا لطالب يدعى أحمد رمضان في كلية صيدلة جامعة الزقازيق بعدما قام بمساعدة زملائه في الدفعة الخامسة من الكلية.

وقال أحد الطلاب: "دفعة كاملة عملت ممر شرفي لطالب زميلهم شايف كم الحب ده لأن ده ما شاء الله عليه من الطلبة المتفوقة عمره ما تخلى عن حد فينا بيساعدنا في حياتنا الدراسية وأي مشكلة تواجهنا بيعمل مجهود رهيب علشان يقف جنبنا وينجحنا يعمل ريكوردات مفهمتش هينزلك ويشرحلك ده اسمه أحمد رمضان".

وقالت طالبة في تغريدة أخرى: "أول يوم ليا في الكلية كنت تايهة أنا وصاحبتي ومش عارفين نروح فين دكتور رمضان قابلنا وعرفنا على الكلية وحقيقي الكلية هتكسب شخص زي دا كمعيد والدفعات الجاية كلها ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته".

وقالت أسماء طالبة أخرى: "يستاهل أكتر من كده والله ومفيش أي حاجة توفيه حقه حقيقي، ربنا يوفقه في حياته ويسهل عليه كل صعب بحق ما سهل علينا ووقف جمبنا وساعدنا وكان بيتفنن إزاي يوصلنا المعلومة ويبسط الدنيا علينا". 

بدوره أعرب رمضان عباس والد الطالب المتفوق، عن فخره بنجله، وباللفتة الإنسانية التي قام بها زملاؤه بالكلية، مؤكدا أن نجله من المتفوقين دراسيًّا طوال عمره، وأنه يحصل على تقديرات عالية سنويا مما يؤهله أن يكون من أوائل الكلية.

وكشف أن "نجله كان يعمل على شرح المناهج مجانا، ابتغاء الثواب من الله وزكاة عن علمه، وعرض عليه الشرح في سنتر الدروس الخصوصية، لكنه رفض ذلك تمام".
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