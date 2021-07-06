منوعات

في سوريا...أب يحبس ابنته ثم يقتلها خنقًا بذريعة الشرف

Lebanon 24
06-07-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-840267-637611992885138073.jpg
Doc-P-840267-637611992885138073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم والد على قتل ابنته "خنقًا" في الحسكة شمال شرق سوريا بذريعة الشرف، وذلك وسط حالة غضب لم تهدأ بعد أثارها مقتل فتاة بأيدي عائلتها لسبب مشابه في المحافظة ذاتها.
 
وكالة "نورث برس" في الشمال السوري، نقلت عن مصادر محلية من الحسكة أن "الطفلة آية خليفو" (دون الـ 16 عامًا) قُتلت خنقًا بيد والدها.

وقالت الوكالة إن الأب كان قد حبس ابنته في المنزل، ومنعها من مغادرته طيلة عام ونصف العام، وذلك "بعد تعرضها للاغتصاب من قبل ابن عمها" حسب مصادر الوكالة.

وأضافت مصادر الوكالة أن الأب قتل ابنته بعد أن صدر حكم قضائي على المغتصب بالسجن 30 عامًا، وهو ما دفعه إلى ارتكاب جريمته إذ رأى أن ابنته "هي السبب وراء الحكم الصادر بحق ابن عمها".

ونقلت الوكالة عن الناشطة النسوية أفين باشو، وهي عضوة في منسقية مؤتمر ستار (منظمة نسوية تعنى بشؤون النساء)، إن المنظمة طالبت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بالقبض على القاتل وتسليمه للعدالة" نظرًا لوجود الأب القاتل ضمن الحيز الذي تسيطر عليه الحكومة السورية في مركز مدينة الحسكة.

وأكدت أن "الحادثة لن تمر دون محاسبة".

وقبل أيام انتشر تسجيل مصور لقتل فتاة "بذريعة الشرف" بمشاركة 11 شخصًا من عائلتها، وهو ما أثار غضبًا واسعًا ومطالبات بمحاسبة القتلى.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-07-06
14:30 | 2021-07-06
14:00 | 2021-07-06
13:02 | 2021-07-06
11:00 | 2021-07-06
08:00 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website