منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
06-07-2021 | 22:53
A-
A+
Doc-P-840333-637612340898976913.jpg
Doc-P-840333-637612340898976913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات
الثور
حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة
الجوزاء
عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر
السرطان
إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق
الأسد
مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك
العذراء
مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين
الميزان
 تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس
العقرب
تحوّلات متعددة في مصلحتك
القوس
 قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك
الجدي
رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة
الدلو
كن حذراً جداً
الحوت
 كن مستعداً للأسوأ
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-07-07
02:00 | 2021-07-07
16:00 | 2021-07-06
15:00 | 2021-07-06
14:30 | 2021-07-06
14:00 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website