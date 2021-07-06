الحملقد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولاتالثورحين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعةالجوزاءعليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبرالسرطانإذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابقالأسدمزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريكالعذراءمهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسينالميزانتجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناسالعقربتحوّلات متعددة في مصلحتكالقوسقد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملكالجديرؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلةالدلوكن حذراً جداًالحوتكن مستعداً للأسوأ