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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
06-07-2021
|
22:53
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الحمل
قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات
الثور
حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة
الجوزاء
عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر
السرطان
إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق
الأسد
مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك
العذراء
مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين
الميزان
تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس
العقرب
تحوّلات متعددة في مصلحتك
القوس
قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك
الجدي
رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة
الدلو
كن حذراً جداً
الحوت
كن مستعداً للأسوأ
المصدر: السومرية
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