هذه الأبراج مستعدة لدعم الآخرين والوقوف إلى جانبهم.. هل أنت من بينها؟

الجميع يحتاجون إلى الشعور بالدعم والحب، خاصة من قبل العائلات والأصدقاء، عندما لا نشعر بالدعم، يمكننا أن نشعر بالضياع وكأننا جميعاً بمفردنا. وقد نكون بحاجة لدعم عاطفي أو نفسي، أو مالي، أومزيجاً من الثلاثة.

وفقاً لعلم الفلك، فإنَّ 6 أبراج يهتمون بالآخرين ويحاولون دائماً منحهم أقصى درجات الراحة. سيفعلون الكثير لحل المشاكل ومساعدة الآخرين ومنحهم الحل الصحيح.

تعرفوا إلى أبرز صفات الأبراج المستعدة دائماً لمساعدة الآخرين:

برج الحمل

الحمل من الابراج التي تظهر دعمها من خلال عدم التغيب لفترة طويلة. فهو من النوع الذي ما ينفك يسأل عن الجميع وعن أحولهم وعما إن كانوا يحتاجون لآي شيء. حتى ولو كان الآخر لا يبارد بالتواصل مع الحمل فهو دائماً سيقوم بذلك. في المقابل الحمل الذي يكون في علاقة حب أو زواج يظهر دعمه المطلق للشريك من خلال الإيمان بقدراته وتوفير كل ما يحتاج اليه من اجل تحقيق ما يريد تحقيقه.

برج الجوزاء

الجوزاء هو البرج الذي يجعل كل شيء منطقياً حين لا يبدو أي شيء منطقي بالنسبة الينا. الجوزاء وحين نلجأ اليه لن يردنا خائبين بطبيعة الحال وهو من النوع الذي يعرف أي أسئلة عليه طرحها من اجل جعلنا نفكر بشكل منطقي وعقلاني. أي ان الجوزاء يجعلنا ندرك ما الذي يزعجنا أو كيف نحل المشكلة من خلال مساعدتنا على العثور على الحلول. هذا النوع من الدعم بالفعل لا يقدر بثمن وكل شخص يملك الجوزاء في حياته محظوظ للغاية.

برج السرطان

لا يوجد ما هو أكثر اهمية للسرطان من دعم الاشخاص الذين يحبهم. البرج هذا حدسي للغاية وعليه هو يعرف ما الذي نحتاج اليه قبل ان ندرك ذلك. كما انه من النوع الذي يستمع الينا لساعات ونحن نتذمر من دون أن يظهر لنا على الإطلاق بانه منزعج، لانه ليس كذلك. السرطان يشعر بالسعادة حين يوفر الدعم لمن يحب. ورغم كونه من الابراج المسالمة ولكنه يتحول الى كل ما هو شرس في حال شعر ولو للحظة واحدة بان من يحب يتعرض لظلم ما ويحتاج الى مساعدته. السرطان يوفر دعم فريق كامل.. وما يقدمه لنا لا يقدر بثمن ولا يمكننا مضاهاته حتى ولو حاولنا.

برج العذراء

العذراء هو حلال المشاكل والكل يلجأ اليه من اجل الحصول على المساعدة ولحسن الحظ البرج هذا يحب مساعدة الاخرين. هو من النوع الذي لا يكتفي بالنصيحة فحسب بل يقدم الحلول ويساعد على تطبيقها وحتى أنه يبقى حتى مرحلة ما بعد الحل كي يتأكد من ان كل شيء على خير ما يرام. والافضل من كل هذا العذراء من الابراج التي يمكن الوثوق بها وعليه اي مشكلة تواجهنا لن يعرف بها أي مخلوق آخر.

برج الميزان

يدعمنا الميزان بطرق مختلفة ومتنوعة. الطريقة الاولى هي من خلال إيجاد بيئة متناغمة خالية من التوتر والقلق. فهو من النوع الذي سيقوم بكل ما لا نحب القيام به ان كان ذلك يعني اننا لا نشعر بالقلق أو التوتر وهو من النوع الذي سيقف الى جانبنا مهما قررنا اننا نريد فعله. الميزان يظهر دعمه بشكل مطلق سواء كان الامر يتعلق بالامور الصغيرة أو الكبيرة. وخلال تلك المرحلة فهو يوفر لنا كل الدعم النفسي الذي نحتاج اليه.

برج الحوت

الحوت برج حدسي للغاية وهو يعرف بالضبط اي نوع من الدعم نحتاج اليه حتى حين لا نكون قد إكتشفنا نحن ذلك بعد. هو من النوع الذي يهتم كثيراً بالاخرين وعليه حين يحتاجون الى نصيحة ما أو شخص يشكون اليه همومهم فهو حاضر وموجود. وبمجرد أن نكون جزءاً من حياة الحوت ونملك ثقته فلا يوجد إمكانية ان يدير لنا ظهره. حين نحتاج الى أي نوع كان من المساعدة هو حاضر وموجود لتقديمها لنا وهو سيقف الى جانبنا حتى النهاية.