"تعاقد مع الشيطان للفوز باليانصيب".. دانيال إبن الـ19 عاما طعن نيكول وبيبا حتى الموت!

أدانت هيئة محلفين مراهق بقتل أختين في حديقة بلندن العام الماضي، حيث طعنهما حتى الموت، في جريمة أثارت الجدل في بريطانيا وفقا لصحيفة "الغارديان".

دانيال حسين البالغ من العمر 19 عاما، قتل نيكول سمولمان (27 عاما)، وبيبا هنري (46 عاما). وبحسب الإدعاء فإنه "تعاقد مع الشيطان للتضحية بالنساء مقابل الفوز باليانصيب".

ويعتقد المحققون في القضية أن حسين خضع لـ "شكل من أشكال التطرف" بعد أن تعرض لمواد غامضة على ما يسمى بالشبكة المظلمة (دارك ويب)، وكان سيواصل قتل المزيد من النساء لولا لم يجرح يده عندما قتل الأختين.

وزعم القاتل أن الجرح في يده ناتج عن إصابة تعرض لها من سارق يحمل سكينا، وهذا ما أدلى به خلال علاجه في أحد المستشفيات باليوم التالي للجريمة.

وبعد صدور حكم هيئة المحلفين بالذنب، أجلت القاضية ويبل الحكم على حسين إلى 22 أيلول المقبل، وطلبت الحصول على تقارير عن صحته العقلية وتأثير مرض التوحد عليه.

وحثت القاضية القاتل على التعاون مع الأطباء، وطلبت الحصول أيضا على تقارير السجناء وسجلات عمليات البحث على الإنترنت التي أجراها حسين في السجن.

وإلى الآن لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى سجل التصفح الكامل لحسين بعد مصادرة أجهزة إلكترونية كان يستخدمها، ومنها جهاز آي باد كان في غرفة نومه.

وتشتكي الشرطة من عقبات تحول دون الوصول إلى المعلومات التي قد تساعد في فهم عقلية القاتل ومعرفة سجل اتصالاته مع الآخرين.

وقال المدعي العام أوليفر غلاسكو إن بيانات وأدلة الطب الشرعي وكاميرات المراقبة قادت الشرطة إلى حسين، وتم العثور على الحمض النووي الخاص به على جثتي الأختين وكذلك على سكين ملطخ بالدماء تم اكتشافه بالقرب من جثتيهما في حديقة "فراينت كنتري".

وعرضت خلال المحاكمة وثائق مأخوذة من منزل حسين، بما في ذلك عقد مكتوب بالدم على ورقة بيضاء يزعم أنه اتفاق مع الشيطان، يتعهد فيه حسين بقتل 6 نساء كل 6 أشهر مقابل الفوز بجائزة يانصيب.

وتم عرض لقطات مصورة على المحققين أظهرت حسين يغادر منزل والده قبل يومين من عملية الطعن لشراء مجموعة من السكاكين، كما أظهرته وهو يمشي باتجاه الحديقة في الليل، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال المدعي العام إن حسين أخذ معه قناعا ومجرفتين صغيرتين اشتراهم عبر الإنترنت، ودخل إلى الحديقة بعيد الساعة 1 بعد منتصف الليل وغادر الساعة الرابعة صباحا.

وأضاف "من المرجح أنه أمضى معظم وقته في التفكير في خطته والبحث عن الضحايا المحتملين، ولماذا اختار الأختين، أو ما الذي لفت انتباهه حولهما، غير واضح أيضا".

وأكد غلاسكو نفىي القاتل "أي تورط في الجرائم التي يزعم أنه ارتكبها".