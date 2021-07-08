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برجك اليوم

Lebanon 24
08-07-2021 | 05:54
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الحمل
تكون على موعد مع خبر أو مفاجأة
الثور
يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك 
الجوزاء
يشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الأرباح
السرطان
يجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنية
الأسد
يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستار
العذراء
التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجياً
الميزان
التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك
العقرب
فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية
القوس
 يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف
الجدي
يحذرك هذا اليوم من فسخ عقد
الدلو
قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ
الحوت
 مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً
 
المصدر: السومرية
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