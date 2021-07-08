الحملتكون على موعد مع خبر أو مفاجأةالثوريوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعكالجوزاءيشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الأرباحالسرطانيجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنيةالأسديدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستارالعذراءالتصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجياًالميزانالتخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتكالعقربفرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجيةالقوسيجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطرافالجدييحذرك هذا اليوم من فسخ عقدالدلوقرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئالحوتمزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً