الرجال الأكثر جاذبية ينتمون لهذه الأبراج

الغالبية الساحقة من البشر مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أن يتم تصنيفها في خانة الأكثر جاذبية. المقاربة هذه كانت محصورة بالنساء لسنوات طويلة ولكن الرجال إنضموا الى الركب خلال السنوات الماضية. ولكن بعض الرجال لا يحتاجون للقيام بأي شيء من أجل تأكيد جاذبيتهم لانهم يملكونها شكلاً ومضموناً. الجاذبية لا ترتبط فقط بالشكل الخارجي بل هي ترتبط أيضاً بالخصال الشخصية، فالجاذبية هي حزمة متكاملة بين الشكل الخارجي الذي تعززه وتبرزه شخصية جذابة جداً.

صفات ابراج الرجال الاكثر جاذبية:

الحمل

لو كان هناك نظام نقاط لتقييم نسبة جاذبية الرجل فان الحمل سيحصل على 10 من 10.

الرجل الحمل يملك الكثير من الثقة بالنفس وهو قائد بالفطرة وهذه الخصال تجذب الجميع من دون إستثناء. هناك الكثير من القوة التي تمكنه من أن يكون صريحاً لانه لا يخاف من شيء. وحين نضيف الى ذلك القوة العقلية التي يملكها فان المعادلة رجل لا يقاوم.

لناحية الشكل الخارجي هو بشكل عام يملك بنية قوية ذكورية وذلك لانه يحب القيام بالكثير من المغامرات والنشاطات البدنية وغالباً ما يكون من النوع الذي يحرص على لياقته البدنية. رجل يملك الجاذبية الجسدية والشخصية النارية الحسية التي فيها الكثير من الشغف والعاطفة.

الثور

الثور أيضاً في حال كنا سنتعمد نظام النقاط فهو سيحصل على 10 من 10. رجل حسي على تواصل صحي مع مشاعره وبالتالي يعرف كيف يعبر عن نفسه وعما يفكر ويشعر به. صحيح انه لناحية البنية الجسدية لا يملك العضلات التي يملكها الحمل ولكنه يتعامل مع جسده بشكل مختلف كلياً عن الحمل. الثور يعتبر جسده وعاء يجب الاعتناء به وبالتالي هو لا يقوم بأفعال تلحق الضرر به وغالباً ما يعتمد نظاماً غذائياً صحياً للتخلص من السموم البدنية والنفسية.

الرجل الثور لا يجد أي حرج في إبلاغ المرأة بما يشعر به وبانه يريد الإرتباط بها ولكن قيامه بذلك قد يحتاج الى بعض الوقت لانه يحتاج الى وقته كاملاً قبل الإنفتاح على الاخر. وفي الواقع "فترة الإنتظار" هذه تجعله أكثر جاذبية بالنسبة الى المرأة.

الجدي

الرجل الجدي سيحصل على 9 من 10 في نظام النقاط الخاص بالجاذبية رغم ان الخط بين وبين العلامة الكاملة رفيع للغاية. الجدي يصلح لان يكون زوج المستقبل لجميع انواع النساء، فهو يوفر الامان والاستقرار كما انه الحامي والمعيل والصديق والحبيب والزوج المخلص الذي لا يخون على الإطلاق. ولا يوجد اكثر جاذبية من هذه الخصال.. طموح ويعمل من اجل نجاحه وبالتالي هو لا يتراجع ولا يستسلم عند الفشل. رجل يتحمل المسؤولية ولا يتردد قبل حسم القرارات. سبب عدم حصوله على 10 من 10 هو أنه يميل احياناً للجدية المبالغ بها.

الميزان

الرجل الميزان سيحصل على 9 من 10 في نظام النقاط الخاص بالجاذبية. لناحية الشكل الخارجي الرجل الميزان عادة يملك الوسامة اللافتة وبما ان شخصيته ساحرة فهو غالباً ما يكون يجذب الأنظار. إبتسامته جذابة للغاية وغالباً ما تكون تسريحة شعره مثالية. يملك شخصية تحب التناغم ولكنه في المقابل يحب أن يحيط نفسه بكل الامور الجميلة وبالتالي هو وبشكل أو بآخر يشجع الاخرين على التنافس معه ولهذا السبب لم يحصل على 10 من 10.

جاذبية الميزان ورغم أنها ترتبط بشخصيته الإجتماعية الساحرة ولكنها ترتبط اكثر بشكله الخارجي فهو وسيم للغاية.

الدلو

الرجل الدلو سيحصل على 8 من10 . هو الرجل الذي لا يشبه غيره من الرجال وهو مستعد لتجربة كل ما هو جديد. يملك عقلية منفتحة جداً وهو مستعد لتقبل كل شيء، كما ان صبره طويل وبالتالي لا يستسلم بسهولة. لناحية الشكل الخارجي الذين ينتمون الى برج الدلو عادة يملكون وسامة مميزة ولافتة، كما انهم عادة يملكون حسهم الخاص بالموضة الذي يكون مختلفاً ومميزاً وبالتالي لا يشبه الحشود على الإطلاق. لا يكترث للقشور ولا للامور التي يعول عليها الغالبية من الرجال، فهو مستعد لان يحب المرأة حتى ولو كان يراها يومياً وهو مشعثة الشعر وبملابس غير أنيقة. ما يهمه هو الشخصية وليس الشكل الخارجي. ذكي ويملك مهارات عالية في التواصل ولكن مشكلته التي منعته من الحصول على 10 من 10 هو واقع انه منفصل عاطفياً أي انه لا يحب التعبير عن مشاعره ولا يحب ان يعبر له الاخر عن مشاعره.

الحوت

الرجل الحوت سيحصل على 8 من 10 أيضاً. هو رجل جذاب عادة يملك ملامح وجه قوي وخط فك ذكوري وما يجعله جذاب بشكل يفوق الوصف هو واقع بانه لا يدرك بانه جذاب للغاية. متواضع وحساس وخجول في الوقت عينه، كما انه يملك القدرة على التماهي والتعاطف مع الاخرين ما يجعله من الشخصيات الدافئة المحبة. ولكن سبب حصوله على 8 هو انه متردد وخجله احياناً يمنعه من المبادرة. كما انه من النوع الذي يفقد الإهتمام بسرعة ما يجعله يبدو وكأنه لا يكترث بكل ما يحصل

من حوله.