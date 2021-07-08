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حادث مروع.. ارتطم رأسها بزورق وبدت كجثة على سطح الماء

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:00
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تسبب خلل واجه حبل مظلة بارتطام رأس سائحة أوكرانية بزورق سريع قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الفائت، كما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وظهرت في الفيديو الذي تبلغ مدته نحو نصف دقيقة مظلية تتحرك على سطح الماء، وزورق يحاول الوصول إليها بشكل سريع.

وظهرت أصوات صراخ وذعر في القارب بعد الارتطام، لتنتقل الكاميرا مُظهرة السائحة التي بدت كما لو كانت جثة على سطح الماء.

وقبيل الارتطام، بدت أحبال المظلية كما لو كانت قد ارتبطت بالزورق عن طريق الخطأ، ما فاقم الأمر.

وبحسب الصحيفة، فقد كانت السائحة تمارس التزلج على الماء باستخدام المظلة التي يسحبها القارب، عندما قُطع حبل مظليتها، ما أفقدها التوازن وانتهى بارتطامها.

ووفقا للتشخيص الطبي، فقد تعرضت السائحة لارتجاج في الدماغ وإصابة في العمود الفقري جراء الحادث.

كما تطلب الأمر من الكوادر الطبية استخدام 15 غرزة لإغلاق الجرح الذي أصاب رأسها جراء الارتطام.
المصدر: الحرة
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