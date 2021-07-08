28
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مليار دولار.. أوروبا تغرم 4 شركات ألمانية للسيارات
Lebanon 24
08-07-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، غرامة قدرها مليار دولار على 4 شركات ألمانية كبرى لتصنيع السيارات، قائلا إنهم تواطأوا للحد من تطوير أنظمة التحكم في انبعاثات السيارات وتطبيقها.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركات "دايملر"، و"بي إم دبليو"، و"فولكسفاغن" و"أودي" و"بورشه" تجنبت المنافسة على التكنولوجيا للحد من التلوث الناجم عن سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل.
ولم يتم تغريم "دايملر" بعد أن كشفت النقاب عن هذا التواطؤ للمفوضية الأوروبية.
وقالت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، إن الشركات لديها التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الضارة لما هو دون الحدود القانونية، إلا أنها تجنبت المنافسة وحرمت المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثًا.
ولم تكن القضية مرتبطة بشكل مباشر بفضيحة "ديزل جيت" في العقد الماضي، عندما اعترفت "فولكس فاغن" بأن حوالي 11 مليون سيارة ديزل في جميع أنحاء العالم مزودة ببرنامج خادع، مما قلل من انبعاثات أكسيد النيتروجين عند وضع السيارات على آلة اختبار، ولكن سمح بانبعاثات أعلى وتحسين أداء المحرك أثناء القيادة العادية.
كلّفت الفضيحة غرامات وتسويات مدنية تحملتها الشركة الألمانية، ومقرها مدينة فولفسبورغ بألمانيا، بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) وأدت إلى سحب ملايين السيارات.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية غرامات تواطؤ على كبح استخدام التطورات التقنية، وليس ممارسة أكثر تقليدية مثل تثبيت الأسعار.
تابع
الأكثر قراءة
خبراء يحذرون المودعين: لا تقبضوا الـ400 دولار "كاش"
Lebanon 24
خبراء يحذرون المودعين: لا تقبضوا الـ400 دولار "كاش"
04:27 | 2021-07-08
08/07/2021 04:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الدعم عن البنزين إقترب: هذا سعر "التنكة".. ولا سقف لتعرفة السرفيس
Lebanon 24
رفع الدعم عن البنزين إقترب: هذا سعر "التنكة".. ولا سقف لتعرفة السرفيس
06:45 | 2021-07-08
08/07/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء يقترحها عون وباسيل لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
أسماء يقترحها عون وباسيل لرئاسة الحكومة
22:55 | 2021-07-07
07/07/2021 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية عادت الى لبنان بانتظار هذا الحدث
Lebanon 24
السعودية عادت الى لبنان بانتظار هذا الحدث
04:00 | 2021-07-08
08/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام للعاملين بالإمارات.. عطلة نهاية الأسبوع ستتغير
Lebanon 24
هام للعاملين بالإمارات.. عطلة نهاية الأسبوع ستتغير
00:00 | 2021-07-08
08/07/2021 12:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:28 | 2021-07-08
صاحب فرن يبيع "خبز" وهمي!
14:00 | 2021-07-08
هربا من الدراسة.. لجأوا لـ"حيلة كورونا" بمشروبات غازية
12:24 | 2021-07-08
بسبب لقاح كورونا...أم لـ4 أطفال تفوز بمليون دولار
11:00 | 2021-07-08
بركان إيطالي يغلق المطار.. ويلون السماء! (فيديو)
08:00 | 2021-07-08
حادثة مروّعة.. سكبا البنزين عليه وأحرقاه حياً انتقاماً!
06:12 | 2021-07-08
جريمة مروّعة.. ألقى طفل صديقه في المياه وتركه يصارع الموت "نكاية" بأبيه!
فيديو
فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)
04:30 | 2021-07-08
09/07/2021 01:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-07
09/07/2021 01:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
07:45 | 2021-07-07
09/07/2021 01:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact