مليار دولار.. أوروبا تغرم 4 شركات ألمانية للسيارات

فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، غرامة قدرها مليار دولار على 4 شركات ألمانية كبرى لتصنيع السيارات، قائلا إنهم تواطأوا للحد من تطوير أنظمة التحكم في انبعاثات السيارات وتطبيقها.وقالت المفوضية الأوروبية إن شركات "دايملر"، و"بي إم دبليو"، و"فولكسفاغن" و"أودي" و"بورشه" تجنبت المنافسة على التكنولوجيا للحد من التلوث الناجم عن سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل.ولم يتم تغريم "دايملر" بعد أن كشفت النقاب عن هذا التواطؤ للمفوضية الأوروبية.وقالت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، إن الشركات لديها التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الضارة لما هو دون الحدود القانونية، إلا أنها تجنبت المنافسة وحرمت المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثًا.