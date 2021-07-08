بسبب لقاح كورونا...أم لـ4 أطفال تفوز بمليون دولار

فازت الأميركية هايدي راسل وهي أم لـ4 أطفال من ولاية كولورادو، بمليون دولار في يانصيب لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.وبعد الإعلان عن فوزها، قالت إنها تعتزم إنفاق هذه الأموال على أطفالها، وخاصة تمويل تعليم إحدى بناتها في الجامعة.وتم طرح 5 جوائز بقيمة مليون دولار لكل واحدة في اليانصيب بولاية كولورادو.وشمل اليانصيب من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا في محاولة لحث السكان على التطعيم.وكانت بين الجوائز أيضا منح دراسية بقيمة 50 ألف دولار لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.وعلى الرغم من ذلك تشير الإحصاءات إلى أن اليانصيب لم يسهم كثيرًا في حملة التطعيم، حيث تم إعطاء نحو 501 ألف جرعة خلال الفترة بين 26 أيار و26 حزيران، وهذا أقل بنسبة 43% من عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في الشهر السابق لليانصيب.