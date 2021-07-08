منوعات

صاحب فرن يبيع "خبز" وهمي!

Lebanon 24
08-07-2021 | 14:28
A-
A+
Doc-P-840930-637613765988624411.jpg
Doc-P-840930-637613765988624411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة في مصر القبض على صاحب فرن خبز بلدي، بدائرة قسم شرطة روض الفرج شمال العاصمة، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب بماكينة صرف الخبز.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز" إنّ المتهم أجرى عمليات بيع وهمية واستولى على نقاط الخبز التحفيزية المنصرفة ببطاقات التموين.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ المتهم ربح بهذه الطريقة غير المشروعة قرابة 4 ملايين جنيه دون أن يقوم بالتصنيع الفعلي لرغيف الخبز، بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق.

المتهم عقب القبض عليه اعترف بالجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-07-08
12:24 | 2021-07-08
11:00 | 2021-07-08
08:00 | 2021-07-08
06:12 | 2021-07-08
05:00 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website