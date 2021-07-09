منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:54
A-
A+
Doc-P-840990-637614068948463938.png
Doc-P-840990-637614068948463938.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى
الثور
تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية
الجوزاء
لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها
السرطان
تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة
الأسد
إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال
العذراء
حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك
الميزان
حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائح
العقرب
 تتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك
القوس
  تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك
الجدي
تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع
الدلو
مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما
الحوت
 عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-07-09
00:50 | 2021-07-09
16:00 | 2021-07-08
14:28 | 2021-07-08
14:00 | 2021-07-08
12:24 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website