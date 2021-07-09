الحمل
الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى
الثور
تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية
الجوزاء
لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها
السرطان
تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة
الأسد
إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال
العذراء
حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك
الميزان
حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائح
العقرب
تتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك
القوس
تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك
الجدي
تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع
الدلو
مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما
الحوت
عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم