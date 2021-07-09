الحملالحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضىالثورتكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابيةالجوزاءلا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيهاالسرطانتتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدةالأسدإذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلالالعذراءحاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريكالميزانحاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائحالعقربتتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامكالقوستتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصكالجديتجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريعالدلومهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكماالحوتعليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم