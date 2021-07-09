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على متن الطائرة.. غرّموه 10 آلاف دولار!

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:50
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أفادت وكالة الطيران المدني الأميركية بأنها فرضت غرامة بأكثر من 10 آلاف دولار على راكب رفض ارتداء الكمامة الطبية أثناء الرحلة.

وتشير الوكالة إلى أن الراكب كان على متن رحلة من يوتا إلى أريزونا يوم 27 شباط، وطلبت المضيفة منه وضع الكمامة 7 مرات، لكنه لم يمتثل لمطالبها.

وانتهى ذلك بمشادات بين الراكب والمضيفة، حيث رفض المواطن ملء البروتوكول حول انتهاكه القواعد ورفض تقديم بطاقة الهوية.

وحسب بيان الوكالة، فإن الراكب كان يتهم المضيفة "بسلوك عدواني وكان يلمسها، وهي شعرت بالخوف وانهارت بالبكاء".
المصدر: نوفوستي
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