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قطة بطول 150 مترا تذهل المارة في شوارع اليابان (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2021 | 04:00
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تخيل أنك تمشي في الشارع، وقطة ثلاثية الأبعاد ضخمة، نصف حجم المنزل، تموء من الأعلى، بالطبع، يحدث هذا الأمر في اليابان.

 

يوجد مركز تسوق بالقرب من محطة "شينجوكو" في طوكيو، وعلى جدارها شاشة "LED" منحنية ضخمة تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا.

 

عادة ما يتم عرض الإعلانات عليها، ولكن مؤخرًا "استقرت" قطة ثلاثية الأبعاد ضخمة بثلاثة ألوان.

今日の15時半ごろに現地で撮られた映像です。雑踏が思いのほかうるさいので、声の大きさは調整しなきゃ。再生時、音量注意です！⚠️ pic.twitter.com/8OsmcyyVOo

 
 

يتغير سلوك الحيوان تبعًا للوقت من اليوم. في الصباح، تستيقظ، مع اقتراب الظهر، تموء بنشاط عند المارة، وفي الليل تستلقي، وتضع رأسها على كفوفها الأمامية، وتتثاءب وتنام.

 

وفقًا لـ"سي إن إن"، لن يتم إطلاق الشاشة رسميًا حتى 12 تموز.

المصدر: سبوتنيك
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