للمرة الأولى توقعات ماغي فرح للعام 2022.. وهذه الأبراج الأكثر حظاً (فيديو)

حلّت الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح ضيفة في برنامج "عالمكشوف" على شاشة الـ OTV مع الإعلامية دانيا الحسيني وتحدثت بشكل عام عن توقعاتها للعام 2021 والأزمات المتلاحقة في العالم وعن الوضع الصعب الذي نعيشه في لبنان .

وقبل نهاية الحلقة سألتها دانيا عن توقعاتها للعام 2022، فأشارت ماغي إلى انها بدأت العمل على كتابها السنوي لكنها لم تنتهِ منه بعد بما ان هناك دراسات فلكية كثيرة ودقيقة.

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وأكدت ماغي ان العام 2022 سيكون افضل من عامي 2020 و2021 على كافة الأصعدة ومن ابرز ما قالته:

جوبيتر يدخل برح الحوت ويتفق مع اورانوس وبالتالي المفاجآت الإيجابية للعام 2022 ستكون إيجابية اكثر من السلبية.

في نهاية كانون الأول من هذا العام سننتقل إلى مرحلة أفضل .

وعن الأبراج الأكثر حظا للعام 2022 ، قالت ماغي ان هذه الأبراج ستكون الثور، السرطان، الحوت والجدي والعقرب.