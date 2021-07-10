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برجك اليوم

Lebanon 24
10-07-2021 | 06:00
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الحمل 
الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير من النقاط العالقة بينكما.
 
الثور
لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها.
 
الجوزراء
 
البعد لن يحل المشاكل، بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحة كما اعتدتما منذ استقررتما معاً تحت سقف واحد.
 
السرطان
الحذر واجب مع الشريك، وخصوصاً أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما.
 
الأسد
الغيرة والشك من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر.
 
العذراء
الحظ في طريقه إليك ويزوّدك قدرات معنوية وثقة بالنفس فتتحرك مشاعرك على نحو مميز.
 
الميزان
لا تحكم على الشريك بتسرّع، فهو شفاف وحسّاس إلى حدّ كبير، لذا عليك أخذ هذه الأمور بالاعتبار لتعرف كيفية التصرف معه في المستقبل.
 
العقرب
التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ.
 
القوس
عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ وسبب ما وصلت إليه العلاقة من تأزم وعدم استقرار.
 
الجدي
 تزدهر حياتك العاطفية ولديك قناعات معيّنة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها، ومع هذا يبقى التفاهم سيد العلاقة الناجحة.
 
الدلو
كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم والتوتر غير المبرر.
 
الحوت
مواقف مبرّرة من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك، عليك إصلاح الوضع بسرعة والتفاهم.
 
 
 
المصدر: السومرية
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