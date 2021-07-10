العروس التي أحرقت القلوب... حفل زفاف يتحول إلى مأتم في مصر

حالة من الحزن خيمت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول صور من جنازة فتاة بمدينة ههيا، التابعة لمحافظة الشرقية، شمالي مصر، توفيت بعد تعرضها لأزمة صحية، قبل زفافها بأيام.وروت سيدة من القرية تدعى سلوى، تفاصيل ما حدث قائلة، إن العروس المتوفاة، خلود أحمد غياتي، كانت تستعد لحفل الزفاف خلال أيام، وتم نقل الأثاث إلى شقة العريس، وسط فرحة عارمة من العروس وأسرتها وأهالي القرية.وأضافت سلوى في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفتاة المتوفاة توجهت إلى حضور حفل زفاف إحدى صديقاتها وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيا عليها، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.وتبين في المستشفى أنها تعاني من "أنيميا"، وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم، وبعد مرور 6 أيام لفظت أنفاسها الأخيرة.