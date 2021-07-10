منوعات

تشاجر مع متسول كبير في السن...فنحره (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-841463-637615203081545538.jpg
Doc-P-841463-637615203081545538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان الواقعة بجنوب العراق، الجمعة، القبض على قاتل بعد أقل من ساعة من ارتكابه الجريمة في المحافظة بحق متسول كبير بالسن.
 
وقالت القيادة في بيان إنه "بناء على معلومات وردت إلى عمليات قاطع نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة، توجهت على الفور مفرزة من قسم نجدة ميسان قاطع البلدة إلى محل الحادث ومداهمة مسرح الجريمة واتضح أن هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وتم استحصال المعلومات بالسرعة الممكنة ومطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية، ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي".
 
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-07-10
06:20 | 2021-07-10
05:00 | 2021-07-10
02:00 | 2021-07-10
23:00 | 2021-07-09
15:30 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website