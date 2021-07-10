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برجك اليوم

Lebanon 24
10-07-2021 | 22:53
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الحمل
التعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعاً جيداً عنك للمستقبل
الثور
تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني
الجوزاء
مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها
السرطان
تجنّب التوتر قدر المستطاع
الأسد
كن أكثر جدية وانفتاحاً
العذراء
لا تتورّط في تصاريح مؤذية
الميزان
قد تتحرّر من ضغوط وتجد حلاً أو تتجه نحو جديد
العقرب
 مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم
القوس
  تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة
الجدي
تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء
الدلو
قد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك
الحوت
 طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح
 
المصدر: السومرية
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