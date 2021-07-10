الحملالتعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعاً جيداً عنك للمستقبلالثورتواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهنيالجوزاءمشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بهاالسرطانتجنّب التوتر قدر المستطاعالأسدكن أكثر جدية وانفتاحاًالعذراءلا تتورّط في تصاريح مؤذيةالميزانقد تتحرّر من ضغوط وتجد حلاً أو تتجه نحو جديدالعقربمهما سمعت من انتقادات لا تستسلمالقوستجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقةالجديتعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاءالدلوقد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريكالحوتطموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح