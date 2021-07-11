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منوعات
حادث مؤلم.. كان يستعدّ لزواجه فوقعت عليه رافعة نقل أثاث وقتلته!
Lebanon 24
11-07-2021
|
17:05
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شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر حادثا مؤلما، حيث لقي شابان بينهما شاب كان يستعد لزفافه مصرعه إثر سقوط رافعة عليه، كان ينقل خلالها أثاث شقة الزوجية.
ووقع الحادث أمام العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد، في منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث كان الشاب محمود أحمد عبد ربه البالغ من العمر 26 عاما يقوم -برفقه صديقه- بنقل أثاث شقة الزوجية الخاصة به في الطابق السادس، وخلال قيامه بعمله سقط عليهما ذراع الرافعة وأصيبا بإصابات خطيرة وجري نقلهما إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.
المصدر: العربية
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