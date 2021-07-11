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منوعات
بيع أول لعبة إلكترونية من "زيلدا" بمبلغ خيالي
Lebanon 24
11-07-2021
|
14:00
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تم بيع نسخة نادرة من لعبة "أسطورة زيلدا" بمبلغ غير مسبوق، حيث وصلت في المزاد إلى 870 ألف دولار، لتسجل رقما قياسيا كأغلى لعبة قديمة يتم بيعها حاليا.
اللعبة كانت مصنعة لجهاز NES الذي تنتجه شركة نينتندو، وتم تصنيعها في عام 1987، وهي نسخة غير مفتوحة وغير مستخدمة.
وكان قد تم بيع نسخة أحدث قليلا من هذه اللعبة بمبلغ 50 ألف دولار في العام الماضي، ولكن أعلى سعر بيعت به لعبة إلكترونية قديمة كانت من نصيب لعبة سوبر ماريو والتي بيعت قبل أشهر بمبلغ 660 ألف دولار أميركي، وكانت هي أغلى لعبة إلكترونية حتى أتت هذه النسخة القديمة من زيلدا لتحصد رقماً قياسيا.
ويعتقد أن هذه اللعبة هي من أقدم الألعاب التي لا تزال مختومة بختم مصنعها ولم تفتح بعد، وكانت شركة نينتندو قد قامت بتصنيع كمية قليلة منها لبضعة أشهر حينها.
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