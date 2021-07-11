الحمل
تخوض مجالاً جديداً في العمل، ولكن هذا لن يكون سهلاً
الثور
يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً
الجوزاء
الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً مع الشريك الذي تمضي معه أجمل اللحظات في حياتك
السرطان
يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني
الأسد
يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن محاولة خداع من أحد الزملاء ترتد سلباً عليك وتزعزع مكانتك ومركزك في العمل
الميزان
يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة
العقرب
التساهل مع الشريك يزيده طمعاً واستخفافاً بك واستضعافك
القوس
يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل
الجدي
لا تظهر ضعيفاً أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها
الدلو
يجعلك هذا اليوم في تواصل مع أشخاص نافذين في العمل
الحوت
عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية