منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
11-07-2021 | 22:55
A-
A+
Doc-P-841834-637616661154129172.jpg
Doc-P-841834-637616661154129172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تخوض مجالاً جديداً في العمل، ولكن هذا لن يكون سهلاً
الثور
يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً
الجوزاء
الرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً مع الشريك الذي تمضي معه أجمل اللحظات في حياتك
السرطان
يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني
الأسد
يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن محاولة خداع من أحد الزملاء ترتد سلباً عليك وتزعزع مكانتك ومركزك في العمل
الميزان
يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي العقبات التي تواجهك في المهنة
العقرب
 التساهل مع الشريك يزيده طمعاً واستخفافاً بك واستضعافك
القوس
يجعلك هذا اليوم لا تستعجل النتائج والتزم خطط العمل
الجدي
لا تظهر ضعيفاً أمام من يشاء تحطيمك وعليك أن تكون أكثر دراية بتطورات مجال عملك وأن تحاول مجاراتها
الدلو
يجعلك هذا اليوم في تواصل مع أشخاص نافذين في العمل
الحوت
عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-07-12
16:00 | 2021-07-11
14:00 | 2021-07-11
11:00 | 2021-07-11
10:05 | 2021-07-11
08:00 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website