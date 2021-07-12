6 أبراج لا يمكن نسيانها أبداً.. هل أنت من بينها؟

من بين كل الأبراج هناك 6 منهم لا تقاوم ولا يمكن لجميع الابراج الاخرى نسيانها. فهل أنت من ضمنهم؟

بعض الأشخاص يملكون ما يميزهم عن غيرهم.. فهم وبكل بساطة لا يمكن التوقف عن التفكير بهم. شخصيتهم أو حضورهم أو حتى حس فكاهتهم أو حتى ثقافته.. هناك ميزة ما تجعل تأثيرهم كبير لدرجة أنه لا يمكن إخراجهم من عقولنا.

الحمل

مولود الحمل يتولى زمام كل الأمور مهما كانت معقدة وصعبة. قائد بالفطرة ما يجعله جذابا للغاية لانه يملك الثقة الكافية بالنفس لمقاربة كل الآخرين. الحمل أيضاً يملك الكثير من الشغف وهذا الشغف يمكن لمسه في كل ما يقوم به وهذا ما يجعله يملك سحراً لا يقاوم. أي شخص يلتقي بالحمل ولو لمرة واحدة سيجد نفسه يفكر به لوقت طويل بعد ذلك اللقاء.

السرطان

مولود السرطان هو عاطفي وحساس وحدسي ما يجعل الاخرين يعتمدون عليه في كل شيء. وهذا ما يجعل السرطان من الأبراج الجذابة للغاية فهو "مساحة" جميلة مريحة تجعل كل شيء يبدو أجمل.

ولكن ما على السرطان الحذر منه هو أن تكون الحدود واضحة للاخرين كي لا يقوموا بتجاوزها.

الأسد

مولود الأسد قائد ونجم وملك أينما ذهب. الأسد من الأبراج التي لا تقاوم لانه بالإضافة الى كل هذه الصفات هناك عنصر الدراما الذي يجعل "الصورة العامة" تبدو مغرية للغاية.

ولكن ما على الاسد الحذر منه هو كمية الدراما التي يحيط نفسه بها، التوازن مطلوب للمحافظة على السحر.

العذراء

مولود العذراء لطيف ومخلص.. وهذا ما يجعله لا يقاوم لانه وبكل بساطة تذكير منعش بان هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا يملكون قلباً طيباً وإخلاصاً لا حدود له.

عقل العذراء من الامور الاخرى التي تجعل السحر مضاعف، فهو ذكي وعقلاني ومثقف للغاية.

العقرب

مولود العقرب حسي ويملك الكثير من المشاعر.. ولكن ما يجعله لا يقاوم هو ذلك الغموض الذي يحيط نفسه به. العقرب من الأبراج التي لا تختبر المشاعر كباقي الأبراج بل تعيش تلك المشاعر بشكل دقيق للغاية.. وهذا ما يجعله من الابراج الجذابة للغاية والتي لا يمكن للاخرين التوقف عن التفكير به.

القوس

مولود القوس يحبه الجميع.. فهو إجتماعي ومرح ومحب للحياة ويملك الكثير من الطاقة الإيجابية. ولعل أكثر ما يميز القوس عن غيره هو قدرته على أن يجعل أي شخص يلتقي به يشعر بأنه مميز للغاية. وهذا ما يجعل القوس من الابراج التي لا يمكن نسيانها على الإطلاق.