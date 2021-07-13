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في بلد عربي.. خطة "جهنمية": زيفت خطفها للهروب مع عشيقها وطلبت فدية من عائلتها!

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:00
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توصلت سيدة مصرية، من محافظة الدقهلية، مؤخرا، لـ"خطة شيطانية" للهروب مع عشيقها، وذلك بتزييف خطفها وطلب فدية من عائلتها.

 

وادعت السيدة أنها تعرضت للخطف، وقامت بإرسال مقطع فيديو يظهرها وهي مقيدة على كرسي داخل شقة سكنية، مشيرة إلى أن الخاطف طلب فدية قيمتها نصف مليون جنيه من عائلتها.

 

خرجت ولم تعد

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص، ويدعى أحمد (44 عاما يعمل مزارعا)، ومقيم بقرية يداوى التابعة لمركز المنصورة، يفيد فيه بتغيب زوجته البالغة من العمر 35 عاما، منذ التاسع من يوليو الجاري.

 

وأشار إلى أنها اختفت أثناء توجهها لمساعدة إحدى قريباتها في تجهيز شقة الزوجية، لكنها لم تصل لقريبتها ولم تعد إلى منزلها.

 

وأضاف المصدر، أن التحريات أكدت وصول رسائل على تطبيق "واتساب" من هاتف الزوجة الغائبة إلى هاتف شقيقتها، المقيمة في السعودية، تحتوي على مقاطع فيديو لها وهي موثقة بحبال وتجلس على كرسي بلاستيكي.

 

وطلب صاحب الرسائل مبلغ 500 ألف جنيه من شقيقتها مقابل إطلاق سراحها، وهددها بأنه لو تم إبلاغ الشرطة فإنها ستتعرض للأذى.

 

ومن خلال تكثيف التحريات، تبين ارتباط السيدة بـ"علاقة عاطفية" مع أحد الأشخاص، تعرفت عليه أثناء عودتها من مدينة الإسكندرية، حيث تبادلا الحديث سويا خلال تنقلها بوسائل المواصلات.

 

ونظرا لوجود مشاكل بينها وبين زوجها، خططت السيدة للهروب مع عشيقها، واتفقا على العيش سويا في إحدى الشقق السكنية، بمدينة 15 مايو.

 

ووفق المصدر الأمني، فقد أقنعت السيدة عشيقها بتصوير فيديو يثبت تعرضها لعملية اختطاف، وإرسال مقاطع الفيديو إلى هاتف شقيقتها لطلب مبلغ مالي منها.

 

وأكد المصدر أن القوات الأمنية استهدفت الشقة المشار إليها، وتم ضبط السيدة والمتهم الآخر، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

المصدر: سكاي نيوز
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