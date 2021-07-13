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"مفترس شرير" تخفى لسنوات داخل هذا المكان (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2021 | 22:00
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رصد العاملون والمتخصصون في متحف ومعرض الفنون في الإقليم الشمالي لأستراليا أحفورة بقيت متخفية لسنوات في قبو المتحف من دون أن يعلم أحد بوجودها.
 
وبحسب الخبر المنشور في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعنوان (تم اكتشاف أحفورة مفترس شرير يبلغ طوله 8 أقدام في قبو متحف أسترالي بعد إزالة الغبار)،  كشفت عملية التنظيف التي أجريت للمتحف عن أحفورة عمرها 460 مليون عام عملت بمثابة "آلة قتل" تحت الماء، كما وصفت في الخبر.
ويطلق العلماء على بقايا الحيوان المكتشف اسم (Endoceras) ويعني في اليونانية القديمة "القرن الداخلي" هو جنس منقرض من رأسيات الأرجل الكبيرة.

وكانت أحفورة (Endoceras) المكتشفة قد بقيت في مجموعة متحف "داروين" لسنوات إلى أن عثر عليها الباحث، آدم ييتس، عندما كانت المؤسسة تنقل موجودات المتحف.
 
 
 
وقال ييتس لشركة الإذاعة الأسترالية (ABC): "تم العثور على هذه الأحفورة الغريبة في القبو المخصص لتخزين القطع القديمة، حيث تم تخزين المجموعة بشكل مؤقت".

وانتشرت حيوانات (Endoceras) بشكل كبير في أميركا الشمالية وأوروبا، وكانت تسبح في البحار الضحلة وعاشت وسط أستراليا، والتي أصبحت الآن مناطق نائية جافة تشبه الصحراء.
 
 
قال ييتس: "ربما ليس معروفًا (بين الناس العاديين) أن وسط أستراليا كان موطنًا لهذه الحيوانات البحرية ولا يزال من الممكن العثور على أحافيرها في أماكن مثل سلسلة جبال ماكدونيل". وأضاف: "إن قطعة الأحفورة التي نراها ليست سوى جزء من المخلوق الكبير".
 
وأشار الخبير إلى أن العينة الكاملة كبيرة جدا يصل طولها لثمانية أقدام، "هذا سيجعلها واحدة من أكبر الحيوانات على هذا الكوكب في وقت يسبق الديناصورات أو أي حيوان له عمود فقري".
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