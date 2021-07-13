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برجك اليوم

Lebanon 24
13-07-2021 | 22:54
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الحمل
 لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم
الثور
قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّم
الجوزاء
قد يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئة
السرطان
تغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة
الأسد
قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار
العذراء
لا تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل
الميزان
مهما تكن الظروف، لا تترك العصبية تسيطر عليك حتى لا تدفع الثمن غالياً في العمل، ويستفيد أصحاب النيات السيئة
العقرب
  لا تفرّط في الشريك مهما حصل
القوس
كن أكثر جدية والتزاماً بقوانين العمل
الجدي
تنفتح أمامك أبواب كثيرة
الدلو
 المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح
الحوت
الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق
 
المصدر: السومرية
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