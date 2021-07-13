الحمللا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليومالثورقد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّمالجوزاءقد يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئةالسرطانتغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمةالأسدقد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجارالعذراءلا تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشلالميزانمهما تكن الظروف، لا تترك العصبية تسيطر عليك حتى لا تدفع الثمن غالياً في العمل، ويستفيد أصحاب النيات السيئةالعقربلا تفرّط في الشريك مهما حصلالقوسكن أكثر جدية والتزاماً بقوانين العملالجديتنفتح أمامك أبواب كثيرةالدلوالمشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاحالحوتالأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق