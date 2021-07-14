الكافيار الأغلى.. تعرفوا إلى أغلى أطعمة في العالم

الطهاة حول العالم يتفنون باستعراض مهاراتهم في تحضير أطباق قد يمثل ثمنها ثروة بالنسبة لكثيرين حول العالم، نظرا للمكونات باهظة الثمن التي تدخل فيها.

إذا كنت من الأثرياء وتستهويك الأطعمة التي يدخل في تحضيرها مكونات غريبة وباهظة الثمن، فإليك هذه القائمة التي تضم عددا من أغلى الأطباق حول العالم:

برغر "الفتى الذهبي"

بلغ ثمن البرغر الذي أطلق عليه اسم "الفتى الذهبي"، 5964 دولارا، وبيع لصالح لشركة "ريميا إنترناشيونال" الهولندية. وتناوله رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية الهولندية للأغذية والمشروبات، روبرت ويليمس.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، فإنه تم التبرع بثمن البرغر لصالح منظمة غير ربحية تساعد بنوك الطعام في هولندا.

ويحتوي البرغر على مجموعة من المكونات مرتفعة السعر، من بينها لحم البقر الياباني "واغيو"، وكافيار "بيلوغا"، والكمأ الأبيض، وسرطان البحر المستورد من ألاسكا. كما تم تزيين الوجبة بورق الذهب الصالح للأكل.

أغلى بطاطا مقلية

أعدّ مطعم Serendipty3 في مانهاتن الأميركية أغلى طبق بطاطا مقلية، حيث بلغت قيمته 200 دولار.

وحضّر الطبق كل من الشيف جو كالديروني وفريدريك شوين كيويرت، حسبما ذكر موقع سجل "غينيس" للأرقام القياسية.

ويتكون الطبق من بطاطا فاخرة تم نقعها في الكحول "شمبانيا" والخل، وطليت بشحم إوز فرنسي كان يرعى في البراري، إلى جانب إضافة زيت الكمأة وجبنة "كريت سينيسي بيكورينو تارتوفيلو" و"راكليتي" السويسرية، وأوراق الذهب القابلة للأكل عيار 23 قيراط.

الكافيار الأغلى في العالم

يعد الكافيار الإيراني الذي يطلق عليه اسم "ألماس"، الأغلى في العالم، إذ يصل ثمن الكيلوغرام واحد منه إلى 34500 دولار.

ويستخرج هذا الكافيار من بيض سمكة الحفش البيضاء النادرة التي يتراوح عمرها بين 60 و 100 عام، والتي تسبح في جنوب بحر قزوين.

الدجاج الأسود

يطلق عليه اسم دجاج "أيام سيماني" ومصدره إندونيسيا، ويتميز باللون الأسود، ويبلغ ثمن الدجاجة الواحدة 2500 دولار تقريبا.

الكمأ الأبيض

يعرف بأسماء عديدة مثل الكمأ الأبيض أو الكمأ الإيطالي أو كمأ بييمونتي، وينبت في شمال إيطاليا، ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منه 2100 دولار.

محبو "السوشي"

لمحبي السوشي، يقدم الشيف أنجيليتو أرانيتا، طبقا مكونا من 5 قطع مغلفة بورق الذهب عيار 24 قيراط، يبلغ ثمنه 1978 دولار.

أغلى "أومليت"

يتوفر أغلى طبق "أومليت" في العالم بمطعم "زيليون دولار لوبستر فريتاتا" بمدينة نيويورك، حيث يصل ثمنه إلى ألف دولار.

ويرجع ثمن "الأومليت" المرتفع لاحتوائه على 280 غراما من الكافيار وجراد البحر والبيض وطبقة من البطاطس المقلية.

شوربة بثمن لا يصدق

يعرض مطعم "كاي مايفير" في لندن أغلى طبق شوربة، إذ يبلغ ثمنه 190 دولارا، ويحتوي على أجزاء من زعانف سمكة القرش وخيار البحر والمحار وفطر ياباني نادر والجينسنغ، ونوعين من الدجاج ولحم الخنزير، علما أن تناول هذا الطعام يتطلب الحجز المسبق قبل 5 أيام.

قهوة "كوبي لواك"

تباع أغلى قهوة في العالم وهي "كوبي لواك" بحوالي 300 دولار لكل 453 غرام.

ويعود ثمنها المرتفع إلى صعوبة جمعها وتحضيرها من براز قط الزباد السومطري، الذي يتغذى على أشجار البن.