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فيديو أحدث ضجة في بلد عربي.. راقصة تهدّد بقتل طفلتها الصغيرة وتدعو لهتك عرضها!

Lebanon 24
14-07-2021 | 15:30
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أحدثت الراقصة هيام ضجة كبيرة في الشارع المغربي بعد ظهورها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهين ابنتها التي لا يتعدّى عمرها الـ3 سنوات.

 

وأكدت الشرطة المغربية في بيان أنها ألقت القبض على عائشة الشهيرة بالراقصة هيام في أحد الفنادق الواقعة في جنوب المغرب، بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تهين طفلتها بكلام نابٍ، وتهدّد بتعريضها للقتل أو هتك العرض، لأنها تسبّبت في تعطيل آلة غسل الملابس.

 

وتواجه الراقصة حالياً تهمة "بث تسجيل مباشر بوساطة الأنظمة المعلوماتية يتضمن تهديداً بالقتل والتحريض على تعريض ابنتها القاصر لاعتداء جنسي".

 

وأثارت الراقصة هيام ضجة كبيرة وردود فعل رافضة على مواقع التواصل، وتحرك العديد من الجمعيات الحقوقية للمطالبة باعتقال الأم بعد ظهورها في المقطع بحالة هستيرية أمام ابنتها وهي تقول بعنف: "من يريد أن يغتصبها أو يهتك عرضها فليأخذها أنا لن أتدخل بعد اليوم"، وهدّدت بذبحها.

 

 

 

 

المصدر: لها
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