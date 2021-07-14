وفاة طفل اختناقا داخل حافلة.. تُرك نائما!

كشفت تحقيقات شرطة إمارة عجمان في الإمارات، عن وفاة طفل من جنسية عربية اختناقا داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب بهذه الإمارة، بعد تركه نائما دون الانتباه له لمدة 4 ساعات.وفي التفاصيل، أوضح مدير عام العمليات الشرطية في عجمان، العميد عبد الله سيف المطروشي، أن "بلاغا ورد من مستشفى أمينة بإمارة عجمان مساء يوم الاثنين الماضي، يفيد باستقباله طفلا تم احضاره من مركز للتعليم، عربي الجنسية ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام وثمانية أشهر بحالة صحية سيئة، ليتبين بعدها أنه فارق الحياة"، مشيرا إلى أنه "بالتحقيق مع العاملين في المركز ومعاينة الحافلة، تبين أن مشرفة الحافلة غفلت عن انزال الطفل الى المركز بسبب عدم انتباهها له نائما في الحافلة، وأنه قد تبين غيابه بعد مرور 4 ساعات، عندما لاحظت المشرفة في المركز وجود حقيبته دون تواجده خلال فترة الغداء ظهرا، وبالبحث عنه وجدوه في حالة مرضيه سيئة في الحافلة، فتوجهوا به إلى المستشفى بعد عجزهم عن اسعافه في المركز، وبوصوله للمستشفى توفى الطفل نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة في الحافلة، وعليه تم تحويل القضية للنيابة العامة".هذا وأمرت النيابة العامة في عجمان بتوقيف كل من مديرة المركز، والمشرفة، وسائق الحافلة، على ذمة القضية، بتهمة "التسبب في وفاة الطفل".كما دعا العميد عبد الله سيف المطروشي إلى "ضرورة الحذر ومتابعة ومراقبة الأطفال أينما وجدوا، سواء في المنزل، أو خارجه، أو في المراكز الصيفية، خاصة مع ارتفاع درجه الحرارة صيفا"، محذرا من "العواقب الوخيمة جراء الإهمال والتسبب بوقوع الضرر على الأطفال".