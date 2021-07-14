منوعات

وفاة طفل اختناقا داخل حافلة.. تُرك نائما!

Lebanon 24
14-07-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-842671-637618612304253057.jpg
Doc-P-842671-637618612304253057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تحقيقات شرطة إمارة عجمان في الإمارات، عن وفاة طفل من جنسية عربية اختناقا داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب بهذه الإمارة، بعد تركه نائما دون الانتباه له لمدة 4 ساعات.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام العمليات الشرطية في عجمان، العميد عبد الله سيف المطروشي، أن "بلاغا ورد من مستشفى أمينة بإمارة عجمان مساء يوم الاثنين الماضي، يفيد باستقباله طفلا تم احضاره من مركز للتعليم، عربي الجنسية ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام وثمانية أشهر بحالة صحية سيئة، ليتبين بعدها أنه فارق الحياة"، مشيرا إلى أنه "بالتحقيق مع العاملين في المركز ومعاينة الحافلة، تبين أن مشرفة الحافلة غفلت عن انزال الطفل الى المركز بسبب عدم انتباهها له نائما في الحافلة، وأنه قد تبين غيابه بعد مرور 4 ساعات، عندما لاحظت المشرفة في المركز وجود حقيبته دون تواجده خلال فترة الغداء ظهرا، وبالبحث عنه وجدوه في حالة مرضيه سيئة في الحافلة، فتوجهوا به إلى المستشفى بعد عجزهم عن اسعافه في المركز، وبوصوله للمستشفى توفى الطفل نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة في الحافلة، وعليه تم تحويل القضية للنيابة العامة".

هذا وأمرت النيابة العامة في عجمان بتوقيف كل من مديرة المركز، والمشرفة، وسائق الحافلة، على ذمة القضية، بتهمة "التسبب في وفاة الطفل".

كما دعا العميد عبد الله سيف المطروشي إلى "ضرورة الحذر ومتابعة ومراقبة الأطفال أينما وجدوا، سواء في المنزل، أو خارجه، أو في المراكز الصيفية، خاصة مع ارتفاع درجه الحرارة صيفا"، محذرا من "العواقب الوخيمة جراء الإهمال والتسبب بوقوع الضرر على الأطفال".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
22:54 | 2021-07-14
15:00 | 2021-07-14
12:34 | 2021-07-14
08:00 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website