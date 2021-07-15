منوعات

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة... سقوط رافعة بوزن هائل على عاملين في ألمانيا (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-842852-637618969980977512.jpg
Doc-P-842852-637618969980977512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظة سقوط حمل رافعة يزن 68 طنًّا، على عاملي بناء في ألمانيا.

وظهر عاملان في موقع بناء وهما يتحركان تحت رافعة تحمل هيكلًا يزن 68 طنًّا، قبل أن تسقط الحمولة مباشرة عليهم.

وللوهلة الأولى يبدو من الفيديو أن العاملين لقيا مصرعهما، إلا أن المفاجأة كانت نجاتهما بدون أي إصابات.

ويبدو زملاء العاملين في موقع البناء مصدومين من هول الموقف، ليتفاجأ الجميع بعدم إصابة أحد بأذى.
 
 
ويعود السبب في نجاة العاملين من الوزن الهائل إلى دعامة فولاذية، حالت دون سقوط الحمولة التي انفصلت عن الرافعة، وحمت الرجلين من أي أذى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
22:54 | 2021-07-14
12:34 | 2021-07-14
11:00 | 2021-07-14
08:00 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website