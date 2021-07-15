منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
15-07-2021 | 05:54
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الحمل
 بوادر خلاف مع بعض الزملاء
الثور
حاول ألا تدع الأفكار السلبية تؤثر في نوعية عملك
الجوزاء
مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها
السرطان
اذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك في أسرع وقت ممكن
الأسد
خيارات مهمّة ومصيرية اليوم
العذراء
عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر
الميزان
تلائمك الظروف مهما بلغت صعوبتها، ويكون هذا اليوم جيّداً وإيجابياً وتحظى بشعبية كبيرة وبدعم الأصدقاء
العقرب
 كن مستعداً لمرحلة أكثر تطوّراً
القوس
الحظوظ تتراجع عن دعمك
الجدي
لا تراهن على صداقات ولقاءات عذبة تنعشك، ولكن لا تكن كثير التذمر بل عليك أن تتأقلم أكثر مع محيطك
الدلو
 حذار تراكم المسؤوليات عليك وتأجيلها إلى وقت آخر
الحوت
الحل الوسط هو الأفضل 
 
المصدر: السومرية
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