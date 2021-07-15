الحملبوادر خلاف مع بعض الزملاءالثورحاول ألا تدع الأفكار السلبية تؤثر في نوعية عملكالجوزاءمشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بهاالسرطاناذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك في أسرع وقت ممكنالأسدخيارات مهمّة ومصيرية اليومالعذراءعليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبرالميزانتلائمك الظروف مهما بلغت صعوبتها، ويكون هذا اليوم جيّداً وإيجابياً وتحظى بشعبية كبيرة وبدعم الأصدقاءالعقربكن مستعداً لمرحلة أكثر تطوّراًالقوسالحظوظ تتراجع عن دعمكالجديلا تراهن على صداقات ولقاءات عذبة تنعشك، ولكن لا تكن كثير التذمر بل عليك أن تتأقلم أكثر مع محيطكالدلوحذار تراكم المسؤوليات عليك وتأجيلها إلى وقت آخرالحوتالحل الوسط هو الأفضل