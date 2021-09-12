3 أبراج بطبيعتها حسودة.. ابتعدوا عنها!

الابتعاد عن الأشخاص الحسودين ضروري للراحة في الحياة، لذا اليكم تحذيراً من الأبراج التي تمتلك بذرة حسد بداخلها.

برج السرطان:

على الرغم من طيبة قلب مولود برج السرطان إلا أنه يكره أن يرى في يد الآخرين أشياء هو يتمناها، وهذا ما يخلق بداخله بعض الحسد تجاه المحيطين به، في أغلب الأحوال تكون رغما عنه وعن دون قصد.

برج العقرب:

من أكثر الأبراج حسدا هم مواليد برج العقرب، وذلك بسبب الطبيعة التنافسية الكبيرة التي يمتلكونها، وتجعلهم يكرهون أن يروا أحداً افضل منهم، حتى إن طريقة حسدهم واضحة ويمكن أن تتعرف عليه بسهولة، من خلال تقلب وجههم عندما يرون شخصًا أفضل.

برج الحوت:

الغيرة هي سبب حسد مواليد برج الحوت، فمواليد برج الحوت يحسدون الثنائيات خصيصا، أو حين يرون أحداً مع شريك كامل من وجهة نظرهم، وهذا الأمر هم يفعلونه من دون علم منهم هم يظنون أنها درجة أعلى من الغيرة فقط وليست حسداً.