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برجك اليوم

Lebanon 24
11-09-2021 | 23:00
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الحمل
وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك
 
الثور
تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار
 
الجوزاء
تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم
 
السرطان
مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصاً كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها
 
الاسد
صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاح
 
العذراء
 تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزاً لتوسيع مجال عملك واستثماراتك
 
الميزان
 ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار
 
العقرب
 توقع يا عزيزي تغيرات أو تشكيلات تحصل في محيط عملك أو في حياتك المهنية
 
القوس
 تحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على تصحيحها قبل فوات الأوان
 
الجدي
 راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس
 
الدلو
ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً
 
 
الحوت
يصلك مبلغ من المال عن طريق ميراث يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك
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