منوعات

رجل يلعب تنس الطاولة مع والدته المسنة... فيديو

Lebanon 24
12-09-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-862918-637670325358845074.jpg
Doc-P-862918-637670325358845074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعد الأم رمزا للتضحية لأنها تقضي حياتها ساعية على كل ما من شأنه إسعاد أبنائها، وهو ما يجب يقابله الأبناء بوفاء يؤكد حرصهم على رد جزء من الجميل.

وتخلتف وسائل الأبناء في الوفاء لأمهاتهم وفقا لطبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها، ووفقا لإمكانياتهم، لكن في جميع الأحوال يكون القاسم المشترك بين الأبناء البررة هو أنهم جميعا يتمكنون من إدخال السرور على قلوب أمهاتهم.
 
 
ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، رجل يشارك لعبة "تنس الطاولة" مع والدته في حديقة منزل، بينما يقوم الكلب بمناولتهم الكرة عندما تسقط عن الطاولة.

وتقول الشبكة إن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع بعدما أظهر لحظات إنسانية بين الابن البار ووالدته المسنة، التي تشاركه اللعب.

وتابعت: "رغم أن عمر الأم يتجاوز 80 عاما، إلا أن ذلك لم يمنعها من ممارسة الرياضة مع ابنها في لحظات تعكس مشاعر أسرية دافئة".
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
00:30 | 2021-09-14
23:00 | 2021-09-13
16:44 | 2021-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website