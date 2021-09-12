مطعم يقدّم المعكرونة بالمخدرات... لـ"تعليق الزبائن"

اعترف مالك مطعم صيني بأن مطعمه كان يقدم للزبائن معكرونة مضافا إليها مخدر الأفيون بهدف إجبارهم على طلبها باستمرار.



وقال موقع "odditycentral" إن الشرطة الصينية ألقت القبض على صاحب مطعم بمقاطعة جيانغسو الصينية بعد ورود معلومات تفيد بأن المطعم ربما يستخدم مكونات غير قانونية لجعل طعامه أكثر شهية وليصيب زبائنه بإدمان لأطباقه.

ووفقا لما جاء في اعترافات صاحب المطعم، الذي يدعى "لي"، فقد تمت إضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر "الأفيون" إلى أطباق المعكرونة، وذلك في أواخر شهر آب من هذا العام.انفضح أمر المطعم بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة تضع الأفيون في أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل أحد مشاهدي تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل يفعل الأمر نفسه، ثم تقدم هذا الزبون ببلاغ للشرطة بعدما ازدادت شكوكه.تبين للشرطة أن مالك المطعم الذي يتردد عليه صاحب البلاغ المجهول يضيف أيضا الأفيون إلى أطباق المعكرونة، لجعلها تسبب الإدمان حرفيًا، ومن ثم تزداد أرباحه.وأظهرت نتائج فحص عينات من أطباق المعكرونة احتوائها على مستويات عالية من مواد "البابافيرين" و"الناركوتين" ومركبات أخرى غير عادية، وبعد تعميق التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار يحتوي على مواد مشتقة من الأفيون.وأعلنت الشرطة الصينية في بيان لها اكتشاف زيت الفلفل الحار مخلوط بمسحوق قشر الخشخاش "الأفيون"، ما يجعل طعمه أفضل إلى حد كبير، لكن هذا الطعام يمكن أن يسبب الإدمان ويشكل خطرا على الصحة على المدى الطويل.وبرر مالك المطعم فعلته بأنها الطريقة الوحيدة لتعويض الخسارة التي تسبب بها تفشي جائحة كوفيد-19، بعدما فقد معظم زبائنه خلال فترة الإغلاق.وزاد الإقبال على المطعم بسرعة، وشهدت أرباحه اليومية ارتفاعا بمقدار الثلث، ولكن لسوء حظه اُشتبه فيه بأنه ينتج ويبيع أغذية سامة وضارة وهو الآن وراء القضبان.