30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مطعم يقدّم المعكرونة بالمخدرات... لـ"تعليق الزبائن"
Lebanon 24
12-09-2021
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف مالك مطعم صيني بأن مطعمه كان يقدم للزبائن معكرونة مضافا إليها مخدر الأفيون بهدف إجبارهم على طلبها باستمرار.
وقال موقع "odditycentral" إن الشرطة الصينية ألقت القبض على صاحب مطعم بمقاطعة جيانغسو الصينية بعد ورود معلومات تفيد بأن المطعم ربما يستخدم مكونات غير قانونية لجعل طعامه أكثر شهية وليصيب زبائنه بإدمان لأطباقه.
ووفقا لما جاء في اعترافات صاحب المطعم، الذي يدعى "لي"، فقد تمت إضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر "الأفيون" إلى أطباق المعكرونة، وذلك في أواخر شهر آب من هذا العام.
انفضح أمر المطعم بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة تضع الأفيون في أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل أحد مشاهدي تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل يفعل الأمر نفسه، ثم تقدم هذا الزبون ببلاغ للشرطة بعدما ازدادت شكوكه.
تبين للشرطة أن مالك المطعم الذي يتردد عليه صاحب البلاغ المجهول يضيف أيضا الأفيون إلى أطباق المعكرونة، لجعلها تسبب الإدمان حرفيًا، ومن ثم تزداد أرباحه.
وأظهرت نتائج فحص عينات من أطباق المعكرونة احتوائها على مستويات عالية من مواد "البابافيرين" و"الناركوتين" ومركبات أخرى غير عادية، وبعد تعميق التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار يحتوي على مواد مشتقة من الأفيون.
وأعلنت الشرطة الصينية في بيان لها اكتشاف زيت الفلفل الحار مخلوط بمسحوق قشر الخشخاش "الأفيون"، ما يجعل طعمه أفضل إلى حد كبير، لكن هذا الطعام يمكن أن يسبب الإدمان ويشكل خطرا على الصحة على المدى الطويل.
وبرر مالك المطعم فعلته بأنها الطريقة الوحيدة لتعويض الخسارة التي تسبب بها تفشي جائحة كوفيد-19، بعدما فقد معظم زبائنه خلال فترة الإغلاق.
وزاد الإقبال على المطعم بسرعة، وشهدت أرباحه اليومية ارتفاعا بمقدار الثلث، ولكن لسوء حظه اُشتبه فيه بأنه ينتج ويبيع أغذية سامة وضارة وهو الآن وراء القضبان.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
17:38 | 2021-09-13
13/09/2021 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
13:54 | 2021-09-13
13/09/2021 01:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2021-09-14
الكاميرات فضحت المتهم.. حادثة اغتصاب وحشية تنتهي بالموت في مومباي
05:00 | 2021-09-14
بريطانية تنفق 4000 جنيه إسترليني شهريا لترفيه حمامتين
02:00 | 2021-09-14
"تساؤلات أخلاقية".. علماء يقتربون من "إعادة إحياء" حيوان منقرض
00:30 | 2021-09-14
5 أبراج تخفي صفة الخبث خلف شخصيتها الطيبة.. احذروا منها!
23:00 | 2021-09-13
برجك اليوم
16:44 | 2021-09-13
على مرأى ومسمع الجميع... عذبوه وقطعوا يده!
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 15:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 15:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 15:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact