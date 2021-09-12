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منوعات
ضيف يسرق 20 ألف دولار من داخل دمية
Lebanon 24
12-09-2021
|
14:00
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وجهت عائلة روسية شكوى ضد شاب زار منزلهم، وذلك بعد قيامه بسرقة مبلغ كبير من المال وعدد من المجوهرات والسلاسل الذهبية.
ونقل موقع "Citysakh.ru" الروسي أن البلاغ المقدم من العائلة أتى بسبب قيام شاب عمره 21 سنة بسرقة حوالي 20 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة داخل دمية، وذلك خلال قيامه بزيارة ابنتهم التي دعته إلى البيت كضيف.
ووفقا لشرطة مدينة كورساكوف في مقاطعة سخالين، قام الشاب بأخذ الأموال بالإضافة إلى عدد من المجوهرات الخاصة وخرج من البيت دون إعلام الفتاة التي كانت وحيدة في تلك اللحظات.
وأضافت الشرطة قائلة: "توجه الجاني إلى شمال سخالين حيث اختبأ من الشرطة في قبو أحد المنازل. وبحسب المعطيات الأولية، أنفق الشاب الأموال المسروقة على احتياجاته الشخصية، وأعطى المجوهرات لصديقه الذي قام بتسليمها لمحل الرهن بناءً على طلبه.
وتم اعتقال المشتبه به وفتحت قضية جنائية ضده.
المصدر: سبوتنيك
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