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حقيبة "مرعبة" في تاكسي بهذا البلد تكشف جريمة "مروعة".. هذا ما كان بداخلها!

Lebanon 24
12-09-2021 | 10:15
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ساعد إبلاغ سائق تاكسي في الصين قوات الشرطة، عن زبون "مريب"، في القبض على شخص بتهمة قتل امرأة وتقطيعها لأجزاء.

واعتقلت الشرطة "لي" في مقاطعة جيانغشي، عقب عملية بحث استمرت لأسبوع، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وبدأت الشرطة عملية تعقب "لي"، بعدما أبلغ سائق عن مساعدته إياه في وضع حقيبة تنبعث منها رائحة كريهة وملطخة ببقع حمراء اللون، في صندوق المركبة الخلفي.

وعندما اتصل السائق بالشرطة، فرّ لي من المكان، تاركا الحقيبة في سيارة الأجرة.
 


وتم التعرف على الضحية في الحقيبة، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، كانت تعمل مع "لي" في إحدى الحانات التي كان يديرها قبل استقالته في الشهر الماضي.

وكانت الشرطة قد عرضت مكافأة مالية تصل قيمتها لما يعادل 3 آلاف جنيه إسترليني، لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على "لي". وبالفعل فقد اعتقلت الشرطة لي الذي فرّ على دراجة نارية، الأربعاء الماضي، وغيّر ملابسه كنوع من التمويه.

ولا تزال الشرطة الصينية تواصل التحقيقات لمعرفة الدوافع وراء هذه الجريمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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