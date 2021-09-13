منوعات

"5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث".. السلطات المصرية تكشف التفاصيل

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-863177-637671131616659181.jpg
Doc-P-863177-637671131616659181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استدعت السلطات المصرية أبناء سيدة بمحافظة الجيزة ادعت أنهم عذبوها للحصول على الميراث. 

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، في بيان بعد انتشار خبر على صفحات بموقع "فيسبوك" تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث)، يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل. 

وقالت الوزارة: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بقيام أبنائها الخمسة، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول". 

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات وباستدعاء أبنائها حضر ثلاثة منهم، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها". 

وأشارت الوزارة إلى أن "المجني عليها حضرت إلى المنزل ذات يوم في محاولة منها للإقامة" فيه، و"لدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة". 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
00:30 | 2021-09-14
23:00 | 2021-09-13
16:44 | 2021-09-13
16:00 | 2021-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website