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بعد إعادة تأهيلها... إطلاق 6 دببة صغار يتيمة في التايغا في بريموريه

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:00
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قال مصدر في مركز "تيغر" المختص في إعادة تأهيل الحيوانات البرية، إنه قام طلاق 6 دببة صغار يتيمة في التايغا في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المصدر، أنه تم إطلاق هذه الحيوانات اليتيمة التي تنتمي إلى فصيلة دببة الهيمالايا، بعد تحضيرها في المركز للعيش في الحياة البرية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إحضار صغار الدببة إلى المركز في بداية العام الجاري: عثر على بعضها وحيدة في الغابة والبعض الآخر قام السكان المحليون بإنقاذه. وأضاف المصدر: "تعتبر لحظة إطلاق الحيوانات في الغابة، من أكثر اللحظات المحبوبة والمثيرة للعاطفة في عملنا. قمنا بإعادة هذه الحيوانات البرية إلى ديارها المعهودة. قمنا بتربية هذه الدببة عندما كان وزن الواحد منها لا يزيد على 2 كلغم، وها هي كبرت ونمت الآن وأصبحت دببة يافعة قوية يبلغ وزن الواحد 20 كلغم على الأقل".
 
وتابع المصدر القول: "لا يزال لديهم الوقت الكافي قبل حلول برد الشتاء، لكي يعتادوا على الحياة البرية لوحدهم: وسيصبح طعامهم الرئيسي الآن، البلوط والصنوبر ورماد الجبل والليانا والتفاح البري ويرقات النمل وأنواع مختلفة من النباتات".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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