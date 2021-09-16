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هذه الأبراج بطبيعتها "غدارة".. احذروا منها

Lebanon 24
16-09-2021 | 00:00
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ان الغدر صفة من الصفات الذميمة، التي يكرهها الناس إذا تواجد في الشخص، لكنها متأصلة في التكوين الداخلي لدى بعض الأفراد الذين نتعامل معهم في الحياة اليومية، والذي يجعلنا قدر استطاعتنا نحاول الابتعاد عنهم خوفًا من تأثيراتهم السلبية، وما يمكن أن يحدثوه من خلل في المجتمع.

 

تعرفوا إلى الأبراج الغدارة:

 

العقرب

مواليد هذا البرج يحفظون الأسرار بشكل مبالغ فيه، إلا أنهم يتمتعون بالمكر والدهاء الذي لا يستطيع أقرانهم أن يتحملوه، وهذا ما يجعل العديد من الأصدقاء يبتعدون عنهم، خوفًا من أن يصيبهم الأذى.

 

العذراء

على الرغم من تصنيفه ضمن الأبراج المثالية فيما يتعلق بالتواضع والاجتهاد في الحصول على الأشياء، والنقد البناء، إلا أن صفة الغدر تتملكهم في بعض الأحيان، خاصة مع الأشخاص الذين يعترضون طريقهم، فيوجهون إليهم ضربات متتالية من الغدر والخيانة.

 

الجوزاء

من الصفات الأساسية لبرج الجوزاء، والتي تنبع من داخله المكر والدهاء وهما يلازمانه في تعاملاته المهنية وعلى مستوى الحياة الشخصية، وهذا ما يعرضه للعديد من الانتقادات نتيجة سعيه دائمًا إلى السلطة والتملك، مما يؤدى إلى قدرته الخارقة على الغدر بأقرب أصدقائه.

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