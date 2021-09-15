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برجك اليوم

Lebanon 24
15-09-2021 | 23:00
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الحمل

لا تجعل نفسك ضحية للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه، بل كن جدياً في التعاطي على قدر المسؤولية
 
الثور
تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية
 
الجوزاء
الخسوف هذا اليوم يؤثر فيك بصورة خاصة، لأنه يحصل في منزلك الرابع أي في العذراء، فكُن حذراً جداً ولا تتورّط في مشاكل
 
السرطان

تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء

 
الاسد
لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك
 
العذراء
فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك
 
الميزان
يسجل هذا اليوم خسوفاً في منزلك الثاني عشر، أي في برج الحوت، ما قد يعني تغييرات أساسية تحصل في حياتك المهنية
 
العقرب
 يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل
 
القوس
الخسوف الحاصل في برج الحوت، يتحدث عن تغييرات مفاجئة قد تطرأ في حياتك المهنية، فأنجز قدر المستطاع مهامك بنفسك


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